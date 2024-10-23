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LeBron ve Bronny James, NBA Tarihine Geçti

LeBron ve oğlu Bronny James, NBA'de birlikte oynayan ilk baba-oğul olarak tarihe geçti. Lakers, sezon açılışında Timberwolves'u yendi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:35
LeBron ve Bronny James, NBA Tarihine Geçti

LeBron ve Bronny James NBA'de Tarihe Geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Los Angeles Lakers'ın tecrübeli yıldızı LeBron James ile onun 20 yaşındaki oğlu Bronny James, takımlarının sezon açılışı mücadelesinde tarihi bir an yaşadı. Lakers, bu karşılaşmada birlikte sahaya çıkan ilk baba-oğul ikilisi olarak kayıtlara geçti.

Sezonun Heyecanla Başladığı Mücadele

2024-2025 sezonu, Los Angeles Lakers ve Minnesota Timberwolves takımları arasında gerçekleşen ilk maçla start aldı. Lakers, kendisine ait sahada oynanan bu karşılaşmada, taraftarlarının yoğun tezahüratları eşliğinde ikinci çeyreğin bitimine dört dakika kala baba ve oğul ikilisini sahaya sürdü.

LeBron ve Bronny'nin İlk Maçı

LeBron James, sahada ter döktüğü 13 dakikanın ardından oğlu Bronny ile birlikte oyuna girdi. Karşılaşma sonunda LeBron 16 sayı atarken, Bronny, babasıyla ilk maçında yalnızca 2 dakika 41 saniye süre almasına rağmen sayı üretemedi. Lakers, bu mücadelede Anthony Davis'in 36 sayı ve 16 ribaundluk performansıyla Minnesota Timberwolves'u 110-103 mağlup etti.

Tarihi Anlar Beyzbol'da da Yaşanmıştı

Bu başarı, daha önce beyzbol dünyasında da yaşanmıştı. Ken Griffey Sr. ve Ken Griffey Jr., 1990-1991 yılları arasında Seattle Mariners ile birlikte 51 maçta oynayarak beyzboldaki ilk baba-oğul ikilisi olmuşlardı.

Boston Celtics Sezona Galibiyetle Başladı

NBA’nin son şampiyonu olan Boston Celtics, sezonun açılış karşılaşmasında New York Knicks'i ağırladı. Jayson Tatum'un 37 sayılık performansıyla maçı 132-109'luk skorla kazanmayı başardı. Knicks’te ise Jalen Brunson ile Miles McBride’ın her biri 22 sayı ile mücadele etti ancak bu galibiyet için yeterli olmadı.

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