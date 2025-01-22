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Lewis Hamilton, Ferrari ile İlk Araç Testine Çıktı

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk testine Maranello yakınlarındaki Fiorano Pisti'nde başladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:25
Lewis Hamilton, Ferrari ile İlk Araç Testine Çıktı

Büyük Bir Değişim: Hamilton Ferrari ile Piste Çıktı

Formula 1 tarihinin en ilginç gelişmelerinden birine tanıklık ediyoruz. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, İtalyan ekip Ferrari ile ilk araç testine başladı. Bu önemli test, Ferrari'nin ikonik merkezi Maranello'ya yakın Fiorano Pisti'nde gerçekleştirildi.

2025 Sezonuna Hazırlık

Tecrübeli pilot, bu testlerle 2025 sezonuna yönelik adaptasyon programının bir parçası olarak, Ferrari’nin kırmızı aracıyla ilk turunu attı. Hamilton, yeni takımına alışma süreci kapsamında takım yöneticileriyle toplantılar yaparak, fabrika tesislerini gezdi ve çalışanlarla tanışma fırsatı buldu.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bu sabah kırmızı tulumu ile piste çıkarak Formula 1 kariyerinde yeni bir sayfa açan Hamilton, daha önce McLaren ve Mercedes takımları için yarıştı. Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonu unvanını paylaşan Hamilton, Ferrari ile yeni bir maceraya atıldı.

Puan Durumu

2024 sezonunu pilotlar klasmanında 223 puanla 7. sırada tamamlayan Hamilton, Ferrari'nin ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldığını göz önünde bulundurursak, yeni mücadeleler heyecanla bekleniyor.

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