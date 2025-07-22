Lionel Messi'nin En Sevdiği Gol, 'A Goal in Life' Projesi ile Sanat Eserine Dönüştü

Lionel Messi'nin Sanat Eseri: 'A Goal in Life'

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin en sevdiği gol, Refik Anadol'un A Goal in Life projesi ile sanat eserine dönüştü. Bu dijital eser, Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenen çevrim içi açık artırmada 1 milyon 865 bin dolar gibi önemli bir rakama satıldı.

Projenin Detayları

Anadol'un yaratmış olduğu eserde, Messi'nin 2009 Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki Manchester United karşısında attığı unutulmaz kafa golü, tamamen yapay zeka destekli ve multisensory deneyime dönüştürülmüştür. Bu projede gol anı, 17 vücut noktası kameralarla takip edildi ve nefes, kalp atışı gibi biyometrik verilerle işlendi.

8 Dakikalık Immersive Video Enstalasyonu

Sonuç olarak, 8 dakikalık, 16K çözünürlükte bir hafıza tapınağı olarak tanımlanan immersive video enstalasyonu ortaya çıktı.

Sergi ve Açık Artırma Süreci

New York'ta 12-22 Temmuz tarihlerinde sergilenen dijital eser, Christie's açık artırmasıyla satışa sunuldu. Sergi süresince yaklaşık 3 bin 500 ziyaretçi eseri görme fırsatı buldu ve eserle ilgili toplamda 927 basın yayını yapıldı.

Elde Edilen Fonların Kullanımı

Elde edilen fonlar, Inter Miami CF Vakfı aracılığıyla UNICEF iş birliği ile Latin Amerika ve Karayipler'de eğitim projelerine aktarılacak. Bu önemli girişim, hem sporu hem de sanatı birleştirerek sosyal bir etki yaratmayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin (solda) en sevdiği golü, Refik Anadol'un (sağda) "A Goal in Life" projesiyle "sanat eserine" dönüştü. Yeni medyada "eserler" üreten Refik Anadol'un Christie's Müzayede Evinde açık artırmaya çıkarılan eserinden elde edilen tüm gelir, hayır kurumlarına bağışlanacak. "A Goal in Life" projesinde Messi'nin 2009'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a attığı kafa golü, tamamen yapay zeka destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürülüyor.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin (solda) en sevdiği golü, Refik Anadol'un (sağda) "A Goal in Life" projesiyle "sanat eserine" dönüştü. Yeni medyada "eserler" üreten Refik Anadol'un Christie's Müzayede Evinde açık artırmaya çıkarılan eserinden elde edilen tüm gelir, hayır kurumlarına bağışlanacak. "A Goal in Life" projesinde Messi'nin 2009'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a attığı kafa golü, tamamen yapay zeka destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürülüyor.