Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de Başladı

Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Kayseri'de start aldı. Şampiyona, İspanya'daki FIBA Challenger'a katılım hakkı verecek.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 16:35
Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de Start Aldı

FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Kayseri'de düzenleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiriliyor ve 32 takım mücadele ediyor. Bu takımlardan 16'sı yurt dışından katılıyor.

Şampiyonluğun Ödülü İspanya'da

Turnuvanın şampiyonu, İspanya'da gerçekleştirilecek FIBA Challenger Turnuvası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek. Ayrıca toplamda 240 bin lira para ödülü dağıtılacak. Birinciye 120 bin lira, ikinciye 80 bin lira ve üçüncüye ise 40 bin lira ödül verilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Açıklamalar

Türkiye Basketbol Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, düzenlenen organizasyonun FIBA tarafından onaylandığını belirtti. Sağlam, FIBA'nın dünya çapında iki organizasyon düzenlediğini ifade ederek, "Bunlardan birincisi FIBA 3x3 Dünya Turu, ikincisi de FIBA Challenger. Bu organizasyonların Türkiye'ye gelmesi için öncelikle bu tarz etkinlikleri düzenlemek gerekiyor" dedi.

Final Maçları Hayranları Bekliyor

Yarın gerçekleştirilmesi planlanan final maçları, basketbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Sağlam, yapılan işin kalitesinin FIBA tarafından kabul edilmesinin önemine vurgu yaparak, başarılı bir organizasyon geçirmenin kendileri için kritik olduğunu belirtti.

