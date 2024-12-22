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Liverpool, Tottenham'ı 6-3 Yenerek Zirveye Demir Attı

Liverpool, Tottenham'ı 6-3 yenerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Golleri Diaz, Mac Allister, Szoboszlai ve Salah kaydetti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 21:47
Liverpool, Tottenham'ı 6-3 Yenerek Zirveye Demir Attı

İngiltere Premier Lig'de Heyecan Dolu Maç

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında, lider Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 6-3'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadelede, Liverpool'un gollerini Luis Diaz (23, 84. dakikalar), Alexis Mac Allister (36. dakika), Dominik Szoboszlai (45+1. dakika) ve Muhammed Salah (54, 61. dakikalar) kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise James Maddison (41. dakika), Dejan Kulusevski (72. dakika) ve Dominic Solanke (83. dakika) attı. Bu karşılaşma, iki takım arasında Premier Lig tarihindeki en fazla golün atıldığı maç olarak kaydedildi.

Puan Durumu ve Zirve Yarışı

Ligdeki son iki müsabakasından berabere ayrılan ve bir maçı eksik olan Liverpool, bu galibiyetle puanını 39'a çıkararak, en yakın takipçisi Chelsea'nin 2 puan kaybettiği haftada farkı 4 puana yükseltti.

Manchester United'a Kötü Şans

Diğer bir önemli karşılaşmada, teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu. Bu maçta Bournemouth'un gollerini Dean Huijsen (29. dakika), penaltıdan Justin Kluivert (61. dakika) ve Antoine Semenyo (63. dakika) kaydetti.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır kadroda yer alırken süre bulamadı. Bournemouth'da mücadele eden milli futbolcu Enes Ünal ise 71. dakikada Evanilson'un yerine oyuna dahil oldu.

Diğer Maç Sonuçları

Günün diğer maçlarında Wolverhampton, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, konuk olduğu Everton ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Fulham ile Southampton da golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

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