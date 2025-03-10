Liverpool Zirveye Demir Attı: Salah'ın İki Golüyle Southampton'ı Yendi

Liverpool Zirveye Demir Attı

Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Southampton’ı 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Bu sonuçla, Arsenal ile arasındaki puan farkını 15’e çıkaran Liverpool, sezonun ilerleyen dönemleri için iddiasını güçlendirdi.

Salah Tarihe Geçiyor

Maçta Muhammed Salah, 2 gol atarak Liverpool tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu konumuna yükseldi. Mısırlı yıldız, kulüp formasıyla toplam 243 gol atarak efsanevi Gordon Hodgson’ı geride bıraktı. Premier Lig'de ise 184 golle Sergio Agüero'yu yakalayarak en skorerler arasında 5. sıraya yükseldi.

Arsenal Galibiyet Hasretinde

Bir diğer önemli gelişme, Arsenal'ın Manchester United deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmesi oldu. Bu sonuçla, Arsenal'ın galibiyet hasreti üç maça çıkmış oldu.

Diğer Liglerde Neler Oluyor?

LaLiga'da lider Barcelona'nın Osasuna ile oynayacağı maç, kulüp doktorunun vefatı sebebiyle ertelendi. İspanya’nın diğer önemli takımları, Real Madrid ve Atletico Madrid ise sırasıyla Rayo Vallecano ve Getafe karşısında mücadele etti.

Serie A'da Inter, Monza'yı 3-2 yenerek liderliğini korudu. Napoli ise Fiorentina'yı 2-1 yenerek son beş haftada ilk galibiyetini aldı.

Bundesliga'da Bayern Münih, 10 haftalık galibiyet serisinin ardından Bochum’a 3-2 mağlup oldu. Ligdeki diğer sonuçlar ise şampiyonluk mücadelesinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Ligue 1'de PSG, Rennes’i 4-1 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini pekiştirdi. Zirvenin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, Lens’a 1-0 kaybetti.