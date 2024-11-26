Lucas Torreira, Galatasaray'da 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla oynanacak maçta, sarı-kırmızılı formayı giyerek 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Kariyerine Uruguay'da Başladı

Torreira, futbol kariyerine Institucion Atletica 18 de Julio takımında başlamış, ardından Montevideo Wanderers'a transfer olmuştur. İtalya'yı hedefleyen oyuncu, oradan Pescara altyapısına geçti ve daha sonra Sampdoria ile profesyonel kariyerine adım attı. 2018 yaz transfer döneminde 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına katıldı.

Galatasaray'da İki Şampiyonluk

Galatasaray'a 8 Ağustos 2022 tarihinde 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, kulüpteki 3. sezonunda Süper Lig'de geride bıraktığı 2 sezonda da şampiyonluk yaşadı. 2022-2023 sezonunda Juan Mata, Mauro Icardi ve Dries Mertens ile bir araya gelerek takıma büyük katkı sağladı.

Bu Sezonki Başarısı

Torreira, bu sezon Galatasaray'ın çıkmış olduğu 19 maçın 18'inde forma giydi. Performansını sürdüren oyuncu, Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa'da 1 maçta görev aldı. Özellikle deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan derbide attığı golle katkı sağladı.

Öne Çıkan Başarıları

2020-2021 sezonunda Arsenal'den Atletico Madrid'e kiralanan Torreira, burada La Liga şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 2020 yılında Arsenal ile Federasyon Kupası(FA Cup) zaferi elde etti.

Milli Takımda Tecrübesi

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda 40 maçta görev alan Torreira, 23 Mart 2018'de Çekya'ya karşı oynanan hazırlık maçıyla milli formayı giymeye başlamış, 6 kez Kupa Amerika'da ve 5 defa da Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terletmiştir.

Torreira’nın Galatasaray Performansı

Lucas Torreira'nın Galatasaray'daki performansı şu şekilde:

2022-2023 Sezonu: Süper Lig: 31, Türkiye Kupası: 0, TFF Süper Kupa: 3, Avrupa: 4 (Toplam: 34 maç, 0 gol)

Süper Lig: 31, Türkiye Kupası: 0, TFF Süper Kupa: 3, Avrupa: 4 (Toplam: 34 maç, 0 gol) 2023-2024 Sezonu: Süper Lig: 51, Türkiye Kupası: 1, TFF Süper Kupa: 0, Avrupa: 10 (Toplam: 47 maç, 1 gol)

Süper Lig: 51, Türkiye Kupası: 1, TFF Süper Kupa: 0, Avrupa: 10 (Toplam: 47 maç, 1 gol) 2024-2025 Sezonu: Süper Lig: 11, Türkiye Kupası: 6, TFF Süper Kupa: 1, Avrupa: 8 (Toplam: 18 maç, 0 gol)

Toplamda ise 77 maçta 16 gol atmıştır.

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