Lugano ile 3-3 Beraberlik: Van Bronckhorst'un Açıklamaları

Lugano-Beşiktaş Maçının Ardından

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Van Bronckhorst'un Değerlendirmesi

Van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Deplasmandaki beraberliği iyi düşünüyorum. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Zor bir maç oldu. İlk golü attık, rakip 1-1 yaptı. 3-1'den sonra daha agresif oynamamız gerekiyordu. Rakibe 2 gol hediye ettik diyebilirim."

Savunma ve Zeminin Problemleri

Teknik direktör, ekip olarak savunma konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti: "Savunmayı daha iyi yapmamız gerekirdi. İstanbul'a iyi bir skorla gittiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta daha iyi olmalıyız."

Lugano'ya Saygı

Van Bronckhorst, Lugano’yu saygıyı hak eden bir takım olarak tanımladı: "Rakibi iyi analiz ettik. Çok fazla maçını izledik. İyi bir takım. Oynadıkları her takıma zorluk çıkardılar."

Gedson Fernandes'in Performansı

Maçta iki gol atan Gedson Fernandes hakkında da yorum yapan Van Bronckhorst, "Bu maça bakarak orta sahada 3 oyuncu bulundurmak istedim. Gedson hücumda enerjik oynadı." diyerek oyuncusunun performansını övdü.

Zemin Konusunda Düşünceler

Son olarak sentetik zeminle ilgili düşüncelerini paylaşan Van Bronckhorst, "Ben çimi tercih ederim. Bu şartlara uyum sağlamamız gerekiyordu. Skoru bu anlamda iyi buluyorum." dedi.