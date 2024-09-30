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Madrid Derbisinde Öne Geçen Real, Atletico'ya Son Dakikada Takıldı

LaLiga'nın Madrid derbisinde Atletico, Real Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Gergin geçen maçta önemli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 00:23
Madrid Derbisinde Öne Geçen Real, Atletico'ya Son Dakikada Takıldı

LaLiga'da Göz Kamaştıran Derbi Pürüzsüz Görüntüle Geçti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) gerçekleşen Madrid derbisi, Atletico Madrid ile Real Madrid arasında büyük bir heyecan yarattı. tarihinde yapılan bu karşılaşmada, iki takım da galibiyet adına oldukça çaba gösterdi.

Maçın Öne Çıkan Anları

Civitas Metropolitano Stadyumu'nda mücadele eden Real Madrid, 64. dakikada Eder Militao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak, bu avantajı koruyamadı.

Ev sahibi ekip Atletico Madrid, maçın son anlarında, 90+5. dakikada Angel Correa'nın attığı golle eşitliği sağladı ve maçı 1-1 tamamladı.

Maçta Gerilim Yükseldi

Atletico Madrid'in Marcos Llorente, 90+9. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Konuk ekipte ise milli futbolcu Arda Güler, yedek soyunma odasında bekledi.

Bu sonuçla birlikte, lig ikincisi Real Madrid puanını 18'e yükseltirken, Atletico Madrid 16 puana ulaştı. Ayrıca, Real Madrid'in golünden sonra ev sahibi takımın taraftarları sahaya maddeler atarak gerginliğe neden oldu. Bu olay sonrası hakem oyun durdurmak zorunda kaldı ve saha anonsları yapıldı. Yaklaşık 20 dakikalık bir aranın ardından oyuna devam edildi.

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