Malatya 1. Amatör Ligi'nde Kavga: Bir Futbolcu Yaralandı

Malatya 1. Amatör Ligi'nde Şok Olay

Malatya 1. Amatör Ligi'nde, 25 Kasım'da düzenlenen Malatya Konakspor ile 166 Malatya Gençlikspor arasında gerçekleşen karşılaşmada, olaylar kontrolden çıktı. Maçın 4 dakikalık uzatma süresine girildiğinde, sahada yaşanan bir faul sonrası futbolcular arasında tartışma patlak verdi.

Tribünden Taş Atıldı

Tartışmanın büyümesiyle birlikte tribünden atlayan bir taraftar, sahadaki olaylara dahil oldu. O anlarda Malatya Gençlikspor futbolcusu Musa Gündoğdu, tribünden atılan bir taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayların ardından jandarmanın müdahalesi ile çatışma sona erdi.

Sosyal Medya Fenomeni Olacak

Yaşanan olaylar, bir taraftar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler, sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü. Olayın ardından futbol camiasında güvenlik önlemlerinin arttırılmasına yönelik çağrılar yeniden gündeme geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.