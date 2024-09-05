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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Yeni Malatyaspor'a Tam Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeni Malatyaspor'un sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:21
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Yeni Malatyaspor'a Tam Destek

Yeni Malatyaspor'a Destek Geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Trendyol 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un yaşadığı finansal zorlukları aşmasına yardımcı olacağını belirtti.

Takımın Sorunlarına Çözüm Arayışı

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, kulübün elektrik ve doğalgaz hizmetlerinin kesildiği, bu durumun futbolcuların antrenman ve kamp yapmalarını olumsuz etkilediği ifade edildi. Başkan Er, Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular ile bir araya gelerek sorunları yerinde değerlendirdi.

‘Takımı Yoğun Bakımdan Çıkarmaya Geldik’

Başkan Er, "Keşke imkanım olsa da Yeni Malatyaspor'un yanındayım. Belediye olarak maddi sıkıntılarımız var ama takımla ilgili acil çözümler bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İaşe, deplasman giderleri ve diğer sorunlarını çözeceğiz," dedi.

Yeni Malatya Stadyumu'ndaki Çalışmalar

Bunun yanında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Yeni Malatya Stadyumu'nun onarım sürecinin devam ettiğini ve stadyumun birkaç maç içinde hazır olacağı müjdesini verdi.

Başkan Er’in açıklamaları, spor camiasında birlik ve umut oluştururken, Yeni Malatyaspor'un sıkıntılı döneminden en kısa sürede kurtulması için destek sözü verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman yapan Yeni...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman yapan Yeni Malatyasporlu futbolcularla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman yapan Yeni...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman yapan Yeni Malatyasporlu futbolcularla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman yapan Yeni...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman yapan Yeni Malatyasporlu futbolcularla bir araya geldi.

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