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Malatya'da Voleybol Coşkusu: Türkiye-Danimarka Maçı İçin Hazırlıklar Sürüyor

Malatya, 13 Ağustos'ta Türkiye ve Danimarka arasındaki milli voleybol maçı için hazırlık yapıyor. 5 bin bayrak, 2 bin forma dağıtılacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 12:25
Malatya'da Voleybol Coşkusu: Türkiye-Danimarka Maçı İçin Hazırlıklar Sürüyor

Türkiye ve Danimarka Arasında Voleybol Maçı Heyecanı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 13 Ağustos'ta Malatya'da Danimarka ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Malatya'daki karşılaşma için yapılan etkinliklerle şehirdeki voleybol heyecanı doruğa çıkmış durumda.

Önemli Hazırlık Aşamaları

Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Furkan Salduz, maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak hazırlıkların devam ettiğini duyurdu. Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan 5 bin kişilik spor salonunun ilk kez bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Salduz, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyona destek verdiğini ifade etti.

Forma ve Bayrak Dağıtımı

Özellikle dikkat çeken noktalardan biri, organizasyon kapsamında 2 bin forma dağıtılacak olması. Ayrıca, maç günü 5 bin bayrak da taraftarlara ulaştırılacak. Salduz, anket sonuçlarına göre 45 bin 450 kişinin maçı izlemek için stadyumda yer alacağını belirtti.

Maç Günü Detayları

Maç günü 13 Ağustos tarihinde saat 18.00'de başlayacak. Ancak, salon kapıları saat 15.00'te açılacak, erken gelen taraftarların rahatça yer bulması sağlanacak. Üstelik, bu önemli karşılaşma ücretsiz olarak düzenlenecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi, salon dışına iki dev ekran kurarak daha fazla izleyicinin bu heyecana ortak olmasını sağlayacak.

Mart ayında yapılan bu etkinlik için il dışından da çok sayıda voleybol severin geleceği bekleniyor. Voleybolseverler, bu görkemli gün için sabırsızlıkla bekliyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Malatya'da oynayacağı...

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Malatya'da oynayacağı Danimarka karşılaşması öncesi hazırlıklar sürüyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Furkan Salduz, basın mensuplarına açıklama yaptı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Malatya'da oynayacağı...

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Malatya'da oynayacağı Danimarka karşılaşması öncesi hazırlıklar sürüyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Furkan Salduz, basın mensuplarına açıklama yaptı.

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