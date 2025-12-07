Malatya Yeşilyurtspor 1-0 Silifke Belediyespor — Nesine 3. Lig 2. Grup

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurtspor, Yunus Emre Atsız’ın golüyle Silifke Belediyespor’u 1-0 mağlup etti; konuk ekipten iki kırmızı kart çıktı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:18
Nesine 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Silifke Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.

Maç Detayları

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Samet Yağcı, Akın Karabacak, Anıl Gökberk Sarı

Gol: Yunus Emre Atsız (dk. 54) — Malatya Yeşilyurtspor

Kırmızı kartlar: Gürcan Gözüm (dk. 23), Uğur Ahmet Özder (dk. 56) (Silifke Belediye Spor)

Sarı kartlar: Tahsin Yılmaz, Furkan Söyler, Eren Bilen (Malatya Yeşilyurtspor); Tayyip Kanarya, Uğur Ahmet Özder, Yasin Reis (Silifke Belediye Spor)

Kadrolar

Malatya Yeşilyurtspor: Eren Bilen, Yusuf Sarohan, Eren Şimşek, Kerem Kılıç, Furkan Söyler (Mustafa Umut Zaif dk. 82), Cemal Kaya, Bilal Ceylan, İsmail Zobu, Tahsin Yılmaz (Alperen Karaca dk. 63), Emre Furtana (Mehmet Biricik dk. 90+3), Yunus Emre Atsız (Yavuz Alp Gün dk. 90+3)

Teknik Direktör: Taner Araz

Silifke Belediyespor: Çağan Yılmazer, Ender Alkan, Muharrem Çizgili, Gürcan Gözüm, Cihan Canpolat, Uğur Ahmet Özder, Tayyip Kanarya, Vural Akkurt (İlkay İşler dk. 64), Ali Yahya Bilgin (Yasin Reis dk. 83), Yusuf Yiğit Ünal (Hakan Berfun Sayar dk. 67), Özgür Ortaç

Teknik Direktör: Gürsoy Turan

Malatya ekip sahasında aldığı bu galibiyetle sahadan 3 puanla ayrılırken, maç boyunca disiplin mücadeleleri ve konuk ekipteki iki kırmızı kart sonucu maçın kontrolü ev sahibi tarafında kaldı.

