Malatya Yeşilyurtspor 11 Haftada 11 Puanla Zirveden Uzaklaşıyor

Malatya Yeşilyurtspor, 11 maçta 11 puanla zirveden uzaklaşıyor

Sezona hızlı başladı, istikrarı koruyamadı

Nesine 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, her hafta şampiyonluk hedefinden biraz daha uzaklaşıyor. Şu ana kadar oynadığı 11 maçta 11 puan toplayabilen takım, 13. sırada yer alıyor.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Malatya temsilcisi, şimdiye kadar oynadığı 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Takımın bilançosunda 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet bulunuyor; bu tablo şampiyonluk umutlarını giderek azaltıyor.

Haftalara göre maç özetleri

Sezonun ilk maçında deplasmanda Suvermez Kapadokya Spor’u 3-1 yenerek lige 3 puanla giriş yapan Malatya Yeşilyurtspor, ikinci haftada kendi sahasında karşılaştığı Kırıkkale FK ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

Ligin üçüncü haftasında deplasmanda 12 Bingöl Spor’a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan turuncu-yeşilli ekip, dördüncü haftada evinde Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

Beşinci haftada deplasmanda Eti gübre Mazıdağı Fosfat Spor ile 1-1 berabere kalan Malatya temsilcisi, altıncı haftayı kendi sahasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile 0-0 berabere tamamladı.

Yedinci haftada deplasmanda Diyarbekir Spor ile 2-2 berabere kalarak beraberlik serisini sürdüren Malatya Yeşilyurtspor, sekizinci haftada evinde Karpedo Dondurma Kahramanmaraş’a 2-0 mağlup oldu.

Ligin dokuzuncu haftasında deplasmanda Niğde Belediye Spor’u 4-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde eden turuncu-yeşilliler, 10. haftada sahasında Hacettepe A. Ş. Türk Metal 1963 Spor’a 3-2 yenildi.

Ligin 11’inci haftasında MDGRUP Osmaniyespor’a deplasmanda 2-0 yenilen Malatya temsilcisi, şampiyonluk yarışından giderek uzaklaşırken 3 puan için umutlar haftaya oynayacağı Silifke Belediye Spor maçına kaldı.

NESİNE 3.LİG 2. GRUPTA MÜCADELE EDEN MALATYA YEŞİLYURT SPOR, HER HAFTA ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDEN BİRAZ DAHA UZAKLAŞIYOR. ŞU ANA KADAR OYNADIĞI 11 MAÇTA 11 PUAN TOPLAYABİLEN TAKIM, 13. SIRADA YER ALIYOR.