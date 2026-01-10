Malatya Yeşilyurtspor'da Yönetim Değişti: Ramazan Ayhan Başkanlığa Seçildi

Malatya Yeşilyurtspor, ligdeki sıkıntılar sonrası olağanüstü kongreye giderek Ramazan Ayhan başkanlığında yeni yönetimi göreve getirdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:47
Malatya Yeşilyurtspor'da Yönetim Değişti: Ramazan Ayhan Başkanlığa Seçildi

Malatya Yeşilyurtspor'da yönetim değişikliği

Kongre sonrası yeni başkan: Ramazan Ayhan

TFF 3. Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, ligde yaşadığı sıkıntılar sonrasında olağanüstü kongreye gitti. Yapılan kongrede kulübün yeni yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Ayhan başkanlığında oluşturuldu.

Sezona Adnan Çoban yönetiminde başlayan Malatya Yeşilyurtspor, ligdeki performans sorunları nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ile iki merkez ilçenin ortak kararı sonucu kongre kararı aldı. Yapılan oylama ile kulübün yönetimi tamamen yenilendi.

Yeni yönetim kadrosu

Yeni yönetim listesi başkan Ramazan Ayhan, asil yönetim kurulu üyeleri Seyithan Tekin, Osman Gönültaş, Orhan Barman, Şahin Doğan, Fatih Altın, Sertaç Güleç, Ömer Çelik, Okay Demirhan, Yusuf Kocaman, Numan Özcan şeklinde oluştu.

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise Burak Çelik, Orhan Bayram, Menderes İnci, Cihan Giray Yılmaz, Mükremin Yağbasan olarak belirlendi. Denetim kurulu üyeleri Nuh Boyraz, Yakup Arkın, Yunus Şen; disiplin kurulu üyeleri Enver Türkmen, Erkan Van ve Mehmet Önder Dönük oldu.

Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde kulübün hem sportif hem de idari anlamda toparlanması için hızlıca çalışmalara başlayacağı belirtildi.

MALATYA YEŞİLYURTSPOR’DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

MALATYA YEŞİLYURTSPOR’DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

MALATYA YEŞİLYURTSPOR’DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya Yeşilyurtspor'da Yönetim Değişti: Ramazan Ayhan Başkanlığa Seçildi
2
Milan Baros ve Lukas Podolski RAMS Park'ta — Galatasaray-Kasımpaşa'da Tribün Şovu
3
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finalinde VAR: Ömer Faruk Turtay
4
Bonzie Colson Sağ Dizinden Zorlandı: Fenerbahçe'den Açıklama
5
Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası: Türkiye Grekoromende Zirvede
6
Ahmet İlhan Özek: Aliağa FK için '5 maçlık zorlu periyot' uyarısı
7
Karşıyaka'dan Transfer Hamlesi: Yusuf Gassan Karasu ve Hüseyin Gündüz Kadroda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları