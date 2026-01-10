Malatya Yeşilyurtspor'da Yönetim Değişti: Ramazan Ayhan Başkanlığa Seçildi

Malatya Yeşilyurtspor'da yönetim değişikliği

Kongre sonrası yeni başkan: Ramazan Ayhan

TFF 3. Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, ligde yaşadığı sıkıntılar sonrasında olağanüstü kongreye gitti. Yapılan kongrede kulübün yeni yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Ayhan başkanlığında oluşturuldu.

Sezona Adnan Çoban yönetiminde başlayan Malatya Yeşilyurtspor, ligdeki performans sorunları nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ile iki merkez ilçenin ortak kararı sonucu kongre kararı aldı. Yapılan oylama ile kulübün yönetimi tamamen yenilendi.

Yeni yönetim kadrosu

Yeni yönetim listesi başkan Ramazan Ayhan, asil yönetim kurulu üyeleri Seyithan Tekin, Osman Gönültaş, Orhan Barman, Şahin Doğan, Fatih Altın, Sertaç Güleç, Ömer Çelik, Okay Demirhan, Yusuf Kocaman, Numan Özcan şeklinde oluştu.

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise Burak Çelik, Orhan Bayram, Menderes İnci, Cihan Giray Yılmaz, Mükremin Yağbasan olarak belirlendi. Denetim kurulu üyeleri Nuh Boyraz, Yakup Arkın, Yunus Şen; disiplin kurulu üyeleri Enver Türkmen, Erkan Van ve Mehmet Önder Dönük oldu.

Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde kulübün hem sportif hem de idari anlamda toparlanması için hızlıca çalışmalara başlayacağı belirtildi.

MALATYA YEŞİLYURTSPOR’DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ