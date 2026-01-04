DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.923.787,41 -0,96%

Manavgat Belediye Spor BAL 7. Grup'ta İlk Yarıyı Zirvede Bitirdi

Manavgat Belediye Spor, BAL 7. Grup'ta 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 23 puanla Ereğli ve Yeşil Çivril ile birlikte zirvede tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 22:48
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:48
Manavgat Belediye Spor BAL 7. Grup'ta İlk Yarıyı Zirvede Bitirdi

Manavgat Belediye Spor BAL 7. Grup'ta İlk Yarıyı Zirvede Bitirdi

Özet

Bölgesel Amatör Lig BAL 7. Grupta mücadele eden Manavgat Belediye Spor, 2025-2026 sezonunun ilk devresini 23 puanla liderler arasında tamamladı.

İlk yarının son haftasında Manavgat Belediyespor, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile golsüz berabere kaldı. Aynı turda Yeşil Çivril, lider Ereğli'yi 3-1 mağlup ederek tabloyu şekillendirdi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve zaman zaman eleştiriler alan Manavgat ekibi, ilk devreyi 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi ve toplam 23 puanla kapattı.

Tabloya göre zirve, 23 puan ve +7 averaja sahip Ereğli Spor ile 23 puan ve +6 averaja sahip Yeşil Çivril ile paylaşıldı. Çekişmeli geçen 7. Grup'ta ilk sıraları şu takımlar takip etti: 4. sırada Marmaris (22 puan), 5. sırada 1923 Afyon (20 puan), 6. sırada Keçiborlu (20 puan) ve 7. sırada Akşehir (20 puan).

BAL 7. GRUPTA MÜCADELE EDEN MANAVGAT BELEDİYE SPOR, 2025-2026 SEZONUNUN İLK DEVRESİNİ 23 PUANLA...

BAL 7. GRUPTA MÜCADELE EDEN MANAVGAT BELEDİYE SPOR, 2025-2026 SEZONUNUN İLK DEVRESİNİ 23 PUANLA EREĞLİ VE YEŞİL ÇİVRİL İLE BİRLİKTE LİDERLİĞİ PAYLAŞTI.

BAL 7. GRUPTA MÜCADELE EDEN MANAVGAT BELEDİYE SPOR, 2025-2026 SEZONUNUN İLK DEVRESİNİ 23 PUANLA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Tribün Olayları Nedeniyle 15 Dakika Ara Verildi
2
Manavgat Belediye Spor BAL 7. Grup'ta İlk Yarıyı Zirvede Bitirdi
3
Fenerbahçe Beko 101-87 ile Beşiktaş'ı Devirdi - Basketbol Süper Ligi
4
Tepecikspor, BAL'de İznikspor'u 3-1 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü
5
Kocaelispor Antalya Kampı Başladı: Selçuk İnan Yönetiminde Hazırlıklar Sürüyor
6
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e Antalya Belek Ziyareti
7
Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya Kayak İl Birinciliğinde Sporcularla Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları