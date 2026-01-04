Manavgat Belediye Spor BAL 7. Grup'ta İlk Yarıyı Zirvede Bitirdi

Özet

Bölgesel Amatör Lig BAL 7. Grupta mücadele eden Manavgat Belediye Spor, 2025-2026 sezonunun ilk devresini 23 puanla liderler arasında tamamladı.

İlk yarının son haftasında Manavgat Belediyespor, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile golsüz berabere kaldı. Aynı turda Yeşil Çivril, lider Ereğli'yi 3-1 mağlup ederek tabloyu şekillendirdi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve zaman zaman eleştiriler alan Manavgat ekibi, ilk devreyi 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi ve toplam 23 puanla kapattı.

Tabloya göre zirve, 23 puan ve +7 averaja sahip Ereğli Spor ile 23 puan ve +6 averaja sahip Yeşil Çivril ile paylaşıldı. Çekişmeli geçen 7. Grup'ta ilk sıraları şu takımlar takip etti: 4. sırada Marmaris (22 puan), 5. sırada 1923 Afyon (20 puan), 6. sırada Keçiborlu (20 puan) ve 7. sırada Akşehir (20 puan).

