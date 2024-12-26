Manchester City, Everton ile 1-1 Beraber Kalarak Kan Kaybını Sürdürüyor

Manchester City, Everton ile Beraberlik Elde Etti

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda gerçekleşen mücadelede, mavi-beyazlı ekip, 1-1'lik sonuçla sahadan bir puanla ayrıldı.

İlk Yarıda Golleri Paylaştılar

Maçın başlama düdüğünden itibaren üstün oynamaya çalışan Manchester City, 14. dakikada Bernardo Silva ile öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyamadı ve 36. dakikada Iliman Ndiaye ile Everton eşitliği sağladı.

Pep Guardiola’nın Zorlu Dönemi

Pep Guardiola’nın teknik direktörlüğündeki Manchester City, 30 Ekim tarihinden bu yana sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Son 13 maçında sadece 1 galibiyet alabilen ekip, 3 beraberlik ve 9 yenilgi ile tabloyu oldukça zorlaştırdı.

Premier Lig'deki Durum

Manchester City, Premier Lig'de geride kalan 18 maçta yalnızca 28 puan toplayabildi. Taraftarları, takımın sergilediği bu kötü performanstan memnun değil ve güçlü kadrodan beklenilen başarı henüz gelmedi.

Peniatl Işıldadı

Maçta dikkat çeken bir diğer an ise, 53. dakikada Erling Haaland'ın penaltı vuruşundan faydalanamamasıydı. Bu fırsatı değerlendiremeyen Norveçli yıldız, takımının şansınızı daha da zorlaştırmış oldu.

Manchester City'nin bu kötü gidişatı, önümüzdeki maçlarda nasıl bir yol alacağı konusunda belirsizlik yaratıyor.