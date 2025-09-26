Manchester City, Nico O'Reilly ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Genç orta saha 2030 yazına kadar kulüpte

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Transfer haberi, kulübün resmi açıklamasıyla duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.

O'Reilly, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.

Bu imza, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alan Manchester City'nin genç oyunculara yaptığı yatırımların devam ettiğini gösteriyor.