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Manchester City, Tottenham'u yenerek Premier Lig şampiyonluk yarışında öne geçti

Premier Lig'de heyecan dorukta! Manchester City, Tottenham'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Arsenal'in önüne geçti

Yayın Tarihi: 15.05.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 00:43
Manchester City, Tottenham'u yenerek Premier Lig şampiyonluk yarışında öne geçti

Manchester City'den müthiş zafer

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışıyor. Son haftalara girilirken Tottenham ile Manchester City arasındaki kritik maç, City'nin lehine sonuçlandı.

Manchester City, bir maç eksiğiyle lider Arsenal'in hemen arkasında yer alırken, Tottenham deplasmanında önemli bir sınav verdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Erling Haaland'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak önemli bir üstünlük elde etti.

Tottenham karşısındaki galibiyetle Manchester City, son haftaya girilirken rakibi Arsenal'in 2 puan önüne geçti. Şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayan City, son hafta West Ham United ile mücadele edecek. Diğer yandan Arsenal, Everton ile karşılaşacak ve şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek maçını oynayacak.

Premier Lig'de heyecan dorukta ve şampiyonluk için nefesler tutuldu

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