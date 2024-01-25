Manchester City yeni transfelerini tek tek duyurdu

Takımlar, 2023/2024 sezonunda şampiyonluk mücadelesine devam ederken devre arası transfer süreci aşladı.

11 Ocak günü başlayan transfer döneminde Avrupa kulüpleri birbiri ardına transfer açıklamaları yapmaya başladı. Resmi olarak açıklanan transferler şu şekilde;





Claudio Echeverri (Manchester City)

İngiliz devi Manchester City, henüz 18 yaşında olan River Plate oyuncusu Claudio Echeverri'nin transferini tamamladı. 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Echeverri'nin 2024 yılı sonuna kadar Arjantin takımında kiralık olarak forma giyeceği bildirildi. Echeverri, 10 numarayı oynayacak.





Gabriel Moscardo (PSG)

Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Corinthians'ın genç yıldızı Gabriel Moscardo ile anlaştı ve oyuncuyu 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.





Elayis Tavşan (Verona)

Dört yıl Hollanda ekiplerinden Nijmegen'de forma giyen ve bu dönemde Süper Lig devlerinin dikkatini çeken gurbetçi yıldız, Serie A ekiplerinden Verona ile 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.





Larsen (Malmö)

Trabzonspor kadrosundan giden Jens Stryger Larsen, İsveç milli takımı Malmö ile 3 yıllığına sözleşme imzalayarak takımın kadrosuna dahil oldu.





Vitor Hugo (Panathinaikos)

2020-2023 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'a transfer olmaya karar verdi. 32 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında bordo takımdan ayrılarak 1.8 milyon euro karşılığında memleketi Bahia takımına transfer oldu.





Atılla Szalai (Freiburg)

Freiburg, sezonun başında Fenerbahçe'den Almanya ekibi Hoffenheim'a transferi gerçekleştirilen Macar savunma oyuncusunu sezonun sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Szalai, mza töreninin ardından. "Bu yıl Almanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'nda büyük planlarım var ve oraya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.





CHIQUINHO (Olympiakos)

Yunan kulübü Olympiakos Piraeus, Giresunspor'da top koşturan Portekizli orta saha oyuncusunu 1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.





Faris Moumbagna (Marsilya)

Fransız kulübü Marsilya, Bodo/Glimt takımında oynayan ve henüz 23 yaşında olan Ganalı forvet Moumbagna'nın 8 milyon euro karşılığında transferini tamamladı.





Ivao Pandur (Hull City)

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City kalecisi Ivao Pandur'u Fortuna Sitttar'dan 2 milyon euro karşılığında transfer etti.





Andre Horta (Olympiakos)

Olympiakos, Braga'da oynayan Andre Horta'yı sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.





Gustavo Henrique (CORİNTHİANS)

Fenerbahce'den Real Valladolid'e transfer olan Gustavo Henrique, bonservissiz olarak kendi ülkesinin ekiplerinden Corinthians'a transfer oldu. Corinthians, Gustavo Henrique'ye serbest kalma bedeli maddesini 100 milyon euro olarak şeklinde belirledi ve onunla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.





Kevin Voght (Union Berlin)

Union Berlin, defans oyuncusu Leonardo Bonucci ile yollarını ayırdı ve Hoffenheim'da oynayan Kevin Vogt ile sözleşme imzaladı.





Radu Dragusin (Tottenham)

Tottenham, Serie A'da Cenova formasıyla manşetlere çıkan Rumen defans oyuncusu Radu Dragusin'i 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.





Eric Dier (Bayern Münih)

FC Bayern Münih, Tottenham'ın kadrosunda forma giyemeyen İngiliz oyuncu Eric Dier ile anlaştı ve Dier'i kadrosuna kattı.





Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

Borussia Dortmund, Chelsea takımından 21 yaşındaki Hollandalı Maartzen'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.





David Datolo Fofana (Burnley)

Fildişili doğumlu Chelsea'nin yıldızı David Datro Fofana (21), sezonun sonuna kadar Burnley'de kiralık olarak oynayacak.





Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

2021 yılında 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a katılan Jadon Sancho, bu sezon başında kadrodan çıkarılmıştı. Yıldız oyuncu eski takımına kiralık olarak döndü.





Fabio Carvalho (Hull City)

Hull City, sezon sonuna kadar Liverpool'da oynayan Portekizli forvet Fabio Carvalho'yu kadrosuna kattı. Teknik Direktör Liam Rosenior şunları söyledi: "Acun ile Tan'a, o oyuncuyu buraya getirmeleri için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etmeliyim. Konu oyuncu gelişimi olduğunda sadece İngiltere'de değil, Avrupa'da da büyük bir itibara sahibiz. Oyun tarzı ve hırs, oyuncuları kulübe çekmede çok önemli faktörlerdir."





Timo Werner (Tottenham)

İngiliz kulübü Tottenham, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de oynayan Alman forvet Timo Werner'i sezonun sonuna kadar transfer opsiyonu ile kiralık olarak takımına ekledi.





Eric Bailly (VILLARREAL)

Sezon başında Beşiktaş'a katılan ancak performansıyla eleştirilen Fildişili savunmacı için yeni bir takım açıklandı. İspanyol kulübü Villarreal tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.





Lucas Berardo (PSG)

Fransız Ligue 1'de şampiyon olma yolunda ilerleyen Paris Saint-Germain, Brezilyalı defans oyuncusunu 20 milyon euro karşılığında transfer etti.





Nathaniel Brown (Frankfurt)

Nürnberg'de top koşturan 20 yaşındaki sol bek, 3 milyon euro karşılığında Frankfurt takımına transferi gerçekleştirildi. Genç oyuncu sezonun sonuna kadar Nürnberg takımında kiralık formasını giyecek.





Johnny Cardoso (REAL BETIS)

Brezilya ekibi Internacional'da forma giyen orta saha oyuncusu, 6 milyon euro bonservis bedelinin karşılığında İspanya'nın La Liga ekiplerinden Real Betis'e transferi gerçekleştirildi.





Eljif Elmas (RB Leipzig)

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Napolili Eljif Elmas'ın 24 milyon euro karşılığında Alman kulübü RB Leipzig'e transfer olduğu öğrenildi.





Fabio Silva (Glasgow Rangers)

İngiliz takımı Wolverhampton'da oynayan Fabio Silva, İskoçya takımlarından Glasgow Rangers'a kiralandı.





Emil Forsberg (RB, New York)

32 yaşındaki RB Leipzig yıldızı Emil Forsberg, bilgisi verilmeyen bir ücret karşılığında ABD takımı New York RB'ye transfer oldu.





Fran Navarro (Olympiakos)

Porto'nun 23 yaşındaki golcüsü Fran Navarro, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 250 bin euro karşılığında kiralandı.





Gerson Martins (Olympiakos)

Cape Verde'li 28 yaşındaki Portekiz asıllı sağ kanat oyuncularından Gerson Martins, 3 milyon euro karşılığında Monaco'dan Yunan takımı Olympiakos'a transferi gerçekleştirildi.





Isak Hien (Atlanta)

Serie A'nın ilk yarısında savunma sorunları yaşayan Atalanta takımı Hellas Verona'dan 24 yaşında olan İsveçli oyuncu Isak Hien'i 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.





Adrian Mazilu (Brighton)

Romanya ekibi Farul Constanta takımının henüz 18 yaşında olan kanat oyuncusu, yakın zamanda geliştirip sattığı oyuncular arasında Premier Lig ekibi Brighton'a 3 milyon Euro'luk transferle öne çıktı.





Kassoum Ouattara (Monako)

Fransa'nın Amiens takımında forma giyen 19 yaşındaki sol bek, Ligue 1 ekibi Monaco'ya 2 milyon euro karşılığında yeni transfer oldu.





Pedro (Zenit)

Corinthians takımının 17 yaşındaki genç futbolcularından kanat oyuncusu Pedro, 9 milyon euro karşılığında Rusya takımı Zenit'e imza attı.





Vitor Roque (Barselona)

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasından sonra Barcelona, ​​potansiyel bir genç yıldızı kadrosuna katmayı planlıyordu. Katalan devi 18 yaşına yeni giren Vitor Roque'u 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.





Donny van de Beek (Frankfurt)

Süper Lig devlerinde adından sıkça söz ettiren Hollandalı orta saha oyuncusu, Almanya'nın Frankfurt kentine kiralık olarak transferi gerçekleştirildi.





Thilo Kehrer (Monako)

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, West Ham United'dan 27 yaşındaki Alman defans oyuncusu Thilo Köhler'i satın alma opsiyonlu 11 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.





Marcos Leonardo (Benfica)

Portekiz kulübü Benfica, Santos'un 20 yaşında olan golcüsü Marcos Leonardo'yu toplamda 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.