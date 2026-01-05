DOLAR
Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son verdi; U18 teknik direktörü Darren Fletcher geçici olarak göreve getirildi. Amorim'in 63 maçlık istatistikleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:02
Kulüp resmen açıkladı: Darren Fletcher geçici teknik direktör

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son verildiğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Amorim'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi ve Portekizli teknik adamın kötü gidişatı tersine çeviremediği belirtildi. Ayrıca U18 Teknik Direktörü Darren Fletcher'in geçici olarak göreve getirildiği bildirildi.

Ruben Amorim, takımıyla çıktığı 63 karşılaşmada 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak maç başına 1.43 puan ortalaması yakaladı.

Manchester United'da, Ferguson'un 26 yıllık görev süresinin sona erdiği 2013 yılından bu yana teknik direktör olarak görev yapanlar sırasıyla: David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy ve Ruben Amorim oldu; toplamda 10 teknik direktör görev yaptı.

