Manisa Basket'e Yeni Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya

Manisa Basket'in Yeni Başantrenörü Ertuğ Tuzcukaya

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, başantrenörlük görevine Ertuğ Tuzcukaya'nın getirildiğini duyurdu. Tuzcukaya, daha önce Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Koleji Novotel'i çalıştırmıştı.

Fenerbahçe Koleji'nde Başarılar

Manisa Basket'ten yapılan resmi açıklamada, "Ertuğ Tuzcukaya ile anlaştık. Geçtiğimiz sezon ligin en genç takımı olan Fenerbahçe Koleji, Tuzcukaya yönetiminde TBL'de normal sezonu 6. sırada tamamladı ve play-off oynamayı başardı" denildi.

Başarı Dilekleri

Modern basketbol anlayışı ve oyuncu gelişimine verdiği önemle dikkat çeken Tuzcukaya’ya, Manisa Basket'teki yeni görevinde başarılar diliyoruz.