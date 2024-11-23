Manisa Basket, Saben Lee'yi Kadrosuna Dahil Etti

Manisa Basket, Saben Lee ile Yeniden Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, yeni sezon için önemli bir transfer gerçekleştirdi. Takım, sezon başlangıcında Manisa temsilcisinden İsrail ekibi Maccabi Playtik'e giden Saben Lee ile yeniden anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Manisa Basket'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "O döndü, evine hoş geldin Saben Lee." ifadeleri dikkat çekti. Bu paylaşım, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Unutulmaz Performans

Saben Lee, Manisa Basket formasıyla 22 Ocak 2019'da Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi FMP karşısında attığı 43 sayı ile hafızalara kazındı. Bu performans, aynı sayıya ulaşarak İtalyan temsilcisi Sidigas Avellino'da Banvit karşısında 22 Ocak 2019'da bu başarıyı elde eden Keifer Sykes ile rekoru paylaşmasını sağladı.

Manisa Basket, Saben Lee'nin katılımı ile daha da güçlü bir kadro hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.