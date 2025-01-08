Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Niners Chemnitz'i Başa Başa Geçti

Maçın Özeti: Manisa Basket - Niners Chemnitz

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 87-86 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Müsabaka, her iki takımın karşılıklı atışlarıyla başladı. İlk 5 dakikayı 11-9 önde geçen Manisa Basket, etkili isimleri White Jr. ve Ahmet Yılmaz ile ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

İkinci Periyodun Başlangıcı

İkinci periyodun başında Lee'nin art arda bulduğu sayılara konuk ekip Richter ile cevap verdi. Baskısını arttırmaya başlayan Niners Chemnitz, Garrett'in 3 sayı çizgisinin gerisinden yaptığı atışla 25-23 öne geçti. 15. dakikaya 30-29 önde giren Chemnitz, Uguak ve Richter’in etkili oyunuyla soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

Üçüncü Periyodun İlk Dakikaları

Üçüncü çeyreğin başlangıcında Manisa Basket, Lee ile bulduğu sayılarla tekrar öne geçti: 45-44. Ancak Niners Chemnitz, baskısını arttırarak maçın 25. dakikasına 54-40 önde girdi ve periyodu 63-61 önde kapattı.

Final Periyodu: Büyük Heyecan

Final periyodu, büyük bir heyecana sahne oldu. Periyodun başında farkı açan konuk ekip, son 5 dakikaya 81-68 önde girdi. Ancak kalan bölümde baskısını arttıran Manisa Basket, White Jr. ve Saben Lee ile önemli sayılar bularak farkı azalttı. Manisa Basket, maçın bitimine 20 saniye kala Besson'un 3 sayılık atışıyla mücadeleyi 87-86 galip tamamladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz takımı Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa Basket’ten Fabian White Jr (sağda) ile Niners Chemnitz’den Jonas Richter (solda) mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz takımı Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa Basket’ten Fabian White Jr (sağda) ile Niners Chemnitz’den Jonas Richter (solda) mücadele etti.