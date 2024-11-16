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Manisa Basket, Türk Telekom'u Deplasmanda Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, Türk Telekom'u 85-80 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 22:49
Manisa Basket, Türk Telekom'u Deplasmanda Geçti

Manisa Basket, Türk Telekom'u 85-80 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, Manisa Basket, deplasmanda karşılaştığı Türk Telekom'u 85-80 mağlup ederek beklenen galibiyetini elde etti.

Maçın başlangıcında Anthony Brown ile üç sayılık atışlar bulan Türk Telekom, ilk bölümü 10-4 önde tamamladı. Ancak Manisa Basket, 10-0'lık seri ile skoru ele geçirerek ilk periyotu 20-18 önde kapattı.

İkinci periyotta Kenneth Smith üç sayılık atışlarla dikkat çekerken, Yoan Makoundou'nun etkili performansı ile başkent takımı 15. dakikada 35-24'lük bir fark yakaladı. Türk Telekom, bu çeyrekte rakibini sadece 11 sayıda tutarak, soyunma odasına 40-31 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte, Manisa Basket farkı 2 sayıya (50-48) indirmeyi başardı. Ancak başkent ekibi, 8-0'lık seri ile avantajını artırarak final periyoduna 58-48 önde girdi.

Son çeyrekte, Besson'un skorer oyunuyla konuk ekip, 34. dakikada öne geçerek 66-67'lik bir skor yakaladı. Besson'u durdurmakta zorlanan Türk Telekom, son 2 dakikaya 72-79 geride girdi.

Dördüncü periyotta 37 sayı bularak karşılaşmayı 85-80 kazanan Manisa Basket, bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Maçın en skorer ismi 37 sayıyla Besson oldu ve takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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