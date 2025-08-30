DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.462.387,86 0,05%

Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 4. Hafta

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:56
Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 4. Hafta

Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK

Trendyol 1. Lig — 4. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında, Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma, iki ekibin de sahadan birer puanla ayrılmasıyla sonuçlandı. Maç boyunca dengeli bir oyun sergileyen taraflar, gol yollarında birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Bu sonuçla her iki takım da ligde puanlarını paylaşırken, Trendyol 1. Lig heyecanı devam ediyor.

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Lois Pablo Diony (sağda), rakibiyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 4. Hafta
2
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 ile Portekiz'i Yenerek Son 16'ya Yükseldi
3
EuroBasket 2025: Türkiye 3'te 3 yaptı, son 16'yı garantiledi
4
ABD Açık: Sinner ve Gauff 4. Tura Yükseldi
5
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 Yendi
6
Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta
7
Türkiye Sualtı Sporlarında Dünya Sahnesinde: TSSF Başkanı Kadir Sağlam

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta