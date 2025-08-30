Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK

Trendyol 1. Lig — 4. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında, Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma, iki ekibin de sahadan birer puanla ayrılmasıyla sonuçlandı. Maç boyunca dengeli bir oyun sergileyen taraflar, gol yollarında birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Bu sonuçla her iki takım da ligde puanlarını paylaşırken, Trendyol 1. Lig heyecanı devam ediyor.

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Lois Pablo Diony (sağda), rakibiyle mücadele etti.