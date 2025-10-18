Manisa FK 1-1 Erzurumspor FK: Taşkın'tan 'bireysel hata' vurgusu

Manisa FK, Trenyol 1. Lig 10. haftasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı; Taşkın bireysel hataları, Özbalta takımı motive etmeye odaklandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 16:08
Trenyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Taner Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Taner Taşkın'ın değerlendirmesi

Taşkın, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün sahada derli toplu, planlı bir oyun vardı. Galip gelebileceğimiz bir maçta yine bireysel hata nedeniyle puan kaybettik." dedi.

Rakibe net pozisyon vermediklerini vurgulayan Taşkın, "Erzurumspor güçlü bir ekip ama biz onları iyi savunduk. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Ancak bireysel hataların önüne geçmek zor, dünyanın hiçbir yerinde bunun çözümü yok." diye konuştu.

Takımın gelişim sürecinde olduklarını belirten Taşkın, "Manisa FK olarak iyi bir takımız. Sakatlıktan dönen oyuncularımızın da katkısıyla daha iyi sonuçlar alacağız. Sabırla çalışıp, yukarılara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serkan Özbalta'nın yorumu (Erzurumspor FK)

Erzurumspor FK teknik direktörü Serkan Özbalta ise galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını belirterek, "Mağlup duruma düştük ama oyuncularım geri dönmeyi bildi. Bu takım mağlup olsa da reaksiyon verebiliyor." dedi.

Özbalta, "Beraberlik sayımız biraz fazla ama bu da bizim için öğretici bir süreç. Bahaneye sığınmadan daha çok çalışmamız gerekiyor, 4 haftadır kazanamıyoruz, kaybetmiyoruz da... Bizi yalnız bırakmayan taraftarımız da galibiyet istiyor, biz de bunun için çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Ümraniyespor maçında bu özleme son vermek istiyoruz, Bu grup, bu süreci atlatacak. Mental olarak güçlü kalacaklar ve istedikleri galibiyet serisine ulaşacaklar. Uzun bir maraton var, mayıs ayında nerede olacağımızı görmek en doğrusu olacaktır." diye konuştu.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Manisa FK’den Lois Pablo Diony (solda) ile Erzurumspor FK’den Mustafa Yumlu (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Manisa FK ile Erzurumspor FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

