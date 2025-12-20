Manisa FK 2-2 Ankara Keçiörengücü | Trendyol 1. Lig 18. Hafta

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Manisa FK, evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Haqi ve Fernandes öne geçirdi; Benrahou ve Adekanye beraberliği sağladı.