DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.777.026,91 -0,26%

Manisa FK 2-2 Ankara Keçiörengücü | Trendyol 1. Lig 18. Hafta

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Manisa FK, evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Haqi ve Fernandes öne geçirdi; Benrahou ve Adekanye beraberliği sağladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 21:42
Manisa FK 2-2 Ankara Keçiörengücü | Trendyol 1. Lig 18. Hafta

Manisa FK 2-2 Ankara Keçiörengücü | Trendyol 1. Lig 18. Hafta

Maçtan Dakikalar

4. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Haqi, rakip oyuncudan sıyrılıp çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Ali’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının soluna düşen topa Diouf şutunu çekti. Savunmada Toure topu sol eliyle müdahale edince hakem Süleyman Bahadır beyaz noktayı gösterdi.

10. dakikada beyaz noktanın başına geçen Fernandes, kaleci Vedat'ı ve topu ayrı köşelere yolladı. 0-2

21. dakikada Adekanye'nin ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda savunmadan dönen topla buluşan Benrahou ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-2

22. dakikada sol kanattan Yusuf'un ortasında arka direkte Adekanye kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

25. dakikada Ankara Keçiörengücü atağında Fernandes ceza sahası dışında pasını verdiği Roshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanında auta çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Diony'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat ve Hakemler

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Bahadır, Kemal Mavi, Barış Çiçeksuyu

Kadro ve Değişiklikler

Manisa FK: Vedat, Yusuf, Herelle, Diony, Lindseth, Adekanye (Umut Erdem dk. 57), Benrahhou (Cissokho dk. 90+2), Yasin, Burak (Muhammed Enes dk. 76), Ayberk, Toure

Yedekler: Saim, Ada, Osman Kahraman, Umut Can Aslan, Yunus Emre, Oğuzhan, Ahmet

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Ankara Keçiörengücü: Aykut, Oğuzcan, Erkam, Roshi (Halil Can dk. 87), Ali Dere, İbrahim, Haqi Osman (Ali Akman dk. 81), Sitoe, İshak (Süleyman dk. 74), Diouf, Fernandes

Yedekler: Emre, Emirhan, Abdullah, Nascimento, Eren Sami, Tahsin

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller ve Kartlar

Goller: Haqi (dk. 4), Fernandes (dk. 10 pen.) (Ankara Keçiörengücü); Benrahou (dk. 21), Adekanye (dk. 22) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Herelle, Ayberk (Manisa FK); Ali Dere, Erkam (Ankara Keçiörengücü)

TRENDYOL 1. LİG’İN 18. HAFTASINDA MANİSA FK, EVİNDE ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE 2-2 BERABERE...

TRENDYOL 1. LİG’İN 18. HAFTASINDA MANİSA FK, EVİNDE ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE 2-2 BERABERE KALDI.

TRENDYOL 1. LİG’İN 18. HAFTASINDA MANİSA FK, EVİNDE ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE 2-2 BERABERE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 99-73 Fenerbahçe Beko | Basketbol Süper Ligi 12. Hafta
2
Manisa FK 2-2 Ankara Keçiörengücü — Trendyol 1. Lig'de kritik eşitlik
3
Rashica, Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyeti getiren ilk lig golünü attı
4
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — İç Sahada 4 Maç Sonra Galibiyet
5
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 2 Maç Sonra Kazandı
6
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 17. Hafta
7
Tiago Djalo cezalı kaldı: Beşiktaş 1-0 Rizespor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025