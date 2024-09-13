Manisa FK, Armin Hodzic'i Kiralayarak Kadrosunu Güçlendirdi

Manisa FK'dan Önemli Bir Transfer

Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK, Atakaş Hatayspor'dan Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna dahil etti.

Transfer Detayları

Manisa FK tarafından yapılan resmi açıklamada, Hodzic'in 1 yıl süreyle geçici transferi için Atakaş Hatayspor ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Ayrıca, oyuncunun imza töreninin önümüzdeki günlerde düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Geçmiş Performansı

Geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor forması giymiş olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, lig ve kupada toplam 28 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.