Manisa FK, İstanbulspor galibiyetinin ardından yenileme çalıştı

Manisa FK, İstanbulspor karşısında 1-0'lık galibiyetin ardından yenileme çalışması yaptı

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'u Yusuf Talum'un golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, maçın ardından günü yenileme antrenmanıyla tamamladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen idmanda, İstanbulspor maçında forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcular ise pas çalışması ve dar alan oyunları ile idmanı sürdürdü.

Takım programı

Manisa Futbol Kulübü, bir gün izin yapacak. Siyah-beyazlılar, 28 Ocak Çarşamba günü yeniden toplanarak Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Iğdır Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlayacak.

