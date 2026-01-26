Manisa FK, İstanbulspor galibiyetinin ardından yenileme çalıştı

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 22. haftasında İstanbulspor'u 1-0 yendi; maç sonrası yenileme antrenmanıyla günü tamamladı, 28 Ocak'ta Iğdır maçı hazırlıkları başlayacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:10
Manisa FK, İstanbulspor galibiyetinin ardından yenileme çalıştı

Manisa FK, İstanbulspor karşısında 1-0'lık galibiyetin ardından yenileme çalışması yaptı

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'u Yusuf Talum'un golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, maçın ardından günü yenileme antrenmanıyla tamamladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen idmanda, İstanbulspor maçında forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcular ise pas çalışması ve dar alan oyunları ile idmanı sürdürdü.

Takım programı

Manisa Futbol Kulübü, bir gün izin yapacak. Siyah-beyazlılar, 28 Ocak Çarşamba günü yeniden toplanarak Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Iğdır Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 22. HAFTASINDA SAHASINDA İSTANBULSPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEN MANİSA FUTBOL KULÜBÜ...

TRENDYOL 1. LİG’İN 22. HAFTASINDA SAHASINDA İSTANBULSPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEN MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN YENİLEME ANTRENMANI YAPTI.

TRENDYOL 1. LİG’İN 22. HAFTASINDA SAHASINDA İSTANBULSPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEN MANİSA FUTBOL KULÜBÜ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartınspor'da Yönetim İstifa Etti: Geçici Yönetim Kongreye Taşıyacak
2
Yaser Asprilla, Galatasaray'ın 9. Kolombiyalı Transferi Oldu
3
Manisa FK, İstanbulspor galibiyetinin ardından yenileme çalıştı
4
Kestel Çilek Spor Serisini Sürdürüyor
5
Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti
6
Tuzla'da Ara Tatil Spor Şenliği: Kazanan Dostluk
7
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Aston Villa’ya 1-0 Yenildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları