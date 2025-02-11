Manisa FK, Kocaelispor'a 2-0 Yenildi: Teknik Direktör Hakan Şapçı Açıklamalarda Bulundu

Manisa FK'nın Zorlu Mağlubiyeti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında lider Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Manisa FK'nın teknik direktörü Hakan Şapçı, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Şapçı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "En azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz," ifadelerini kullandı.

İlk 30 Dakika Umut Vericiydi

Basın toplantısında konuşan Şapçı, maça iyi başladıklarını ve ilk 30 dakikada planladıkları oyunu sahaya yansıttıklarını belirtti. Ancak yedikleri golden sonra toparlanamadıklarını vurguladı. "Sene başından bu yana öne geçtikten sonra maçın tamamını iyi götüren bir Kocaelispor'a karşı oynadık. Üzgünüz ama mücadelemiz devam ediyor," dedi.

Skor Üretiminde Zorluk

Şapçı, skor üretme noktasında zorluk yaşadıklarının altını çizerken, "Geçtiğimiz hafta Adana'da kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Burada da en azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En çok onların üzüldüğünü de biliyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. İnşallah yeniden galibiyetler almak adına çalışmamıza devam edeceğiz," açıklamalarında bulundu.

Kocaelispor'un Huzur Veren Galibiyeti

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise aldıkları galibiyeti, geçen hafta yaşanan talihsiz olayda yaralanan taraftarları için armağan ettiklerini aktardı. Taşdemir, "Yüreğimiz, kalbimiz Efe'yle. Kendisine geçmiş olsun diliyorum," dedi.

Maçın Önemi Vurgulandı

Manisa FK karşılaşmasının önemine değinen Taşdemir, "Maça iyi başladık. İlk dakikalardan itibaren kurguladığımız şekilde oyunu devam ettirdik. İlk yarının sonlarında basit top kayıplarıyla rakibimize şans tanıdık. Ancak ikinci yarıda tekrar toparlandık ve doğru bir oyunla kazanmasını bildik. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum," ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Oğuz Gürbulak (sağda) ile Kocaelispor’dan Ahmet Oğuz (solda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Oğuz Gürbulak (sağda) ile Kocaelispor’dan Ahmet Oğuz (solda) mücadele etti.