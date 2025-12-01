Manisa FK ve Somaspor Haftayı Puansız Kapattı — Düşme Potasında

Manisa FK ve Somaspor haftayı puansız kapatarak düşme potasında kaldı; Manisa FK 2-0, Somaspor 3-0 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:16
Manisa’nın iki temsilcisi haftayı puansız kapattı

Manisa’nın profesyonel liglerdeki iki takımı Manisa FK ve Somaspor, haftayı mağlubiyetle kapatarak düşme potasında yer aldı.

Maç sonuçları

Trendyol 1. Lig’de Manisa FK, deplasmanda lider Pendikspor ile karşılaştı ve son dakikalarda yediği iki golle 2-0 mağlup oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 13. hafta mücadelesinde Somaspor, deplasmanda Kırklarelispor’a 3-0 yenildi.

Puan durumu ve gelecek maçlar

Manisa FK: Trendyol 1. Lig’de 15. haftanın ardından aldığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 20 takımlı ligde 18. sırada bulunuyor. Takım, ligde 21 gol atarken kalesinde 28 gol gördü. Manisa FK, ligin 16. haftasında kendi evinde 7 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Vanspor FK ile karşılaşacak.

Somaspor: Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 13. hafta sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 18 takımlı grupta 16. sırada yer aldı. Somaspor ligde 11 gol atarken kalesinde 30 gol gördü. Somaspor, 14. hafta mücadelesinde kendi evinde 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Menemen FK’yı konuk edecek.

Tarihi not

Manisa’nın daha önce Süper Lig’de boy gösteren iki takımı olan Manisaspor ve Akhisarspor ile uzun yıllar profesyonel liglerde yer alan Turgutluspor, önceki yıllarda profesyonel liglere veda ederek amatörde mücadele etmeye devam ediyor.

