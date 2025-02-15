Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 6-0 Mağlup Ederek Fark Yarattı

Manisa FK, Yeni Malatyaspor'a Farklı Bir Yenilgi Yaşattı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında, Manisa FK deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede Manisa FK, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Deplasman avantajını etkili bir şekilde kullanan Manisa FK, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki iddiasını güçlendirirken, Yeni Malatyaspor ise almış olduğu bu ağır yenilgi ile moraldar көre Infined lyılmass тик убиты до спэвптьяармундлуэнкмутар.