Marcel Licka: "Takımımla Gurur Duyuyorum" — Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük

Marcel Licka, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlubiyete rağmen oyuncularının mücadelesinden övgüyle söz etti; takımın gol sorununa ve 9 maçlık performansa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 22:56
Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı değerlendirirken Licka, "Bugün takımımla gurur duyuyorum. Çok kaliteli bir takıma karşı iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Rakip ve Maçın Genel Gidişatı

Licka, Fenerbahçe'nin sahip olduğu teknik kaliteye vurgu yaptı: "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok teknik oyunculara sahipler. En-Nesyri, Szymanski gibi isimler bugün yedek kulübesinde oturuyordu." dedi.

Maçın kendileri için ders niteliğinde olduğunu söyleyen Licka, oyuncularının bazıları için Süper Lig seviyesine alışma sürecinin devam ettiğini belirtti. İkinci yarıda takımdaki özgüvenden memnun olduğunu ve yapılan değişikliklerin olumlu etkisi olduğunu vurguladı. Özellikle Berkay ve Ahmet Sivri'nin oyuna olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Performans, Sorumluluk ve Eksikler

Sahadaki mücadeleyi övdükten sonra takımın ligdeki genel durumuna değinen Licka, başarısız sonuçların sorumluluğunu üstlendi: "Hoca benim ve sonuçların hepsinden sorumlu olan da benim. 9 maç ve sadece 1 galibiyet, 8 mağlubiyet. Bu da çalışmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor."

Teknik direktör, takımın en önemli eksiğinin gol atma kabiliyeti olduğunu belirtti: "Çünkü bizim en büyük eksiğimiz gol atma kabiliyetimiz." Ayrıca oyuncuların gösterdiği karakter ve isteğin gelecekte de sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Hakem Kararları ve Kendini Değerlendirme

Hakem kararları hakkında konuşmayı tercih etmediğini söyleyen Licka, "Hakem kararları hakkında ağlayamam. Ben önce kendime, takımıma ve aynaya bakarım. Hakem hakkında bahane üretip ağlamam, maçın ardından analizimi yaparım." şeklinde konuştu.

Berkay Özcan ve Orta Saha Stratejisi

Berkay Özcan'ın performansını da değerlendiren Licka, orta sahadan beklenen oyunu şu sözlerle özetledi: "Ben orta sahalarımdan hızlı ve ileriye direkt oynamalarını istiyorum. Orta sahaların geriye ya da kanatlara oynamalarını asla istemiyorum, direkt kaleye yönelmelerini istiyorum."

Berkay'ın yarım saatlik katkısını olumlu bulduğunu söyleyen Licka, Kayserispor maçında Berkay'ı daha fazla oynatmayı düşünebileceğini ekledi. Ayrıca genç oyuncu Barış'a da şans verme niyetinde olduğunu belirtti.

Kayserispor maçı öncesi alınacak derslere vurgu yapan teknik adam, bugünkü mücadeleden çıkarılanların takımın gelecek performansına yansıtılacağını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takıımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

