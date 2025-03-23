Marco Rossi: Konsantrasyon Eksikliği Yenilgiyi Getirdi

Macaristan teknik direktörü Rossi, Türkiye’ye 3-0 yenildikleri maç sonrası konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 22:55
Marco Rossi: Konsantrasyon Eksikliği Yenilgiyi Getirdi

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Yenilgiyi Hak Ettik

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan, sahasında Türkiye'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Marco Rossi, yenilgiyi hak ettiklerini belirtti.

Konsantrasyon Sorunu

Maç sonrası Rossi, "Konsantrasyonumuz hiç yoktu, bu kabul edilemez. Yenilgiyi hak ettik." ifadelerini kullandı. Türkiye karşısında aldıkları iki yenilginin, Dünya Kupası eleme maçları öncesinde morallerini bozmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Geçmiş Performans ve Gelecek Hedefler

Deneyimli teknik adam, "Aramızda gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Dört defansla oynadık, teknik direktör olarak her sorumluluğu alıyorum. B Ligi’ne düşmemek için elimizden geleni yaptık. Maalesef bazı oyuncularımızı oynatamadık. İstanbul’da da aynı sorunları yaşadık. Bu şartlarda Türkiye'ye iki kez yenildik." şeklinde konuştu.

Türk Milli Takımı'na Yönelik Övgüler

Rossi, Türk Milli Takımı’nın kalitesine de dikkat çekerek, "Türk Milli Takımı çok iyi bir takım. En üst düzey takımlardan biri. Çok iyi bir kaliteye sahip. Sadece oyuncuları değil, teknik direktörü de çok iyi." dedi.

UEFA Uluslar Ligi'nin Önemi

Bir gazetecinin B Ligi'nde oynamanın Avrupa Şampiyonası'na yedek bilet almak için avantaj olup olamayacağına yönelik sorusunu da yanıtlayan Rossi, "Evet, UEFA Uluslar Ligi de çok önemli, yedek bir bilet anlamı taşıyor. Kaybettiğimizde bir anda önemli hale geliyor. Bu eleştirileri yapanlar iyi niyetli değil." ifadelerine yer verdi.

Sonuç olarak, Türkiye’ye karşı play-off’ta iki yenilgi almanın, performansları ve içinde bulundukları şartlar açısından anlaşılabilir bir durum olduğunu ekledi.

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