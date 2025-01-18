Marmaris MIYC Kış Trofesi'nde 1. Ayak Yarışları Başladı

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları 1. Ayak Mücadelesi Başladı

Muğla'nın ünlü turistik ilçesi Marmaris, bu yıl 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Yat yarışı, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize ediliyor.

Bu yılki yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İngiltere ve Belçika'dan toplam 26 yelkenli yat ve yaklaşık 250 sporcu katılıyor.

Yarış öncesinde başhakem Ezgi Kalaycı tarafından verilen brifing ile sporcular son hazırlıklarını tamamladı. Yarışlar, bağlı bulundukları Netsel Marina’dan ayrılan yatların antrenman turları ile başladı.

Kalaycı’nın belirlediği parkurda, rüzgarın yönü ve şiddetine göre start alan yatlar, zorlu bir mücadeleye girişerek rakiplerini geride bırakmaya çalıştı. İlk gün içerisinde koy içinde gerçekleştirilen iki yarış, açılan balonlar sayesinde renkli bir görsel şölen oluşturdu.

Toplamda altı ayaktan oluşan bu trofenin ilk ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.