Marmaris MIYC Kış Trofesi'nde 1. Ayak Yarışları Başladı

Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 1. ayağına 26 yat ve 250 sporcu katıldı, renkli görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 19:09
Marmaris MIYC Kış Trofesi'nde 1. Ayak Yarışları Başladı

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları 1. Ayak Mücadelesi Başladı

Muğla'nın ünlü turistik ilçesi Marmaris, bu yıl 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Yat yarışı, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize ediliyor.

Bu yılki yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İngiltere ve Belçika'dan toplam 26 yelkenli yat ve yaklaşık 250 sporcu katılıyor.

Yarış öncesinde başhakem Ezgi Kalaycı tarafından verilen brifing ile sporcular son hazırlıklarını tamamladı. Yarışlar, bağlı bulundukları Netsel Marina’dan ayrılan yatların antrenman turları ile başladı.

Kalaycı’nın belirlediği parkurda, rüzgarın yönü ve şiddetine göre start alan yatlar, zorlu bir mücadeleye girişerek rakiplerini geride bırakmaya çalıştı. İlk gün içerisinde koy içinde gerçekleştirilen iki yarış, açılan balonlar sayesinde renkli bir görsel şölen oluşturdu.

Toplamda altı ayaktan oluşan bu trofenin ilk ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü, Polonyalı Orta Saha Michal Rakoczy'yi Transfer Etti
2
Reeder Samsunspor'dan Beşiktaş Maçı Üzerine Hakem Tepkisi
3
Esenler Erokspor, Adanaspor'u 1-0 Yenerek Öne Geçti
4
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Sipay Bodrum FK Beraberlikte Kaldı
5
Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom'u 96-88 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı
6
Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
7
Murat Şahin, Hatayspor'un Galatasaray ile 1-1 Beraberliğini Değerlendirdi

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı