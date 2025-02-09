Marmaris MIYC Kış Trofesi'nde İkinci Ayak Heyecanı Sona Erdi

Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin İkinci Ayağı Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16.'sı gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi. Yarışlar, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlendi ve uluslararası katılım göze çarptı.

Yarışlara Yoğun İlgi

Bu yılki yarışlara Azerbaycan, Almanya, Belarus, Fransa, Rusya, Kazakistan ve İngiltere'den toplam 28 yelkenli yat ve 250 sporcu katıldı. Yarışlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar ile yapıldı. İkinci günün başlangıcında, yatlar antrenman turları atarak hazırlıklarını tamamladı.

Renkli ve Heyecanlı Anlar

Başhakem Ezgi Kalaycı tarafından belirlenen üçgen rota, rüzgarın yönü ve şiddetine göre tasarlandı. Yarış süresince, yatlar balonlarını açarak rüzgardan en iyi şekilde yararlanmayı hedefledi ve bu da körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Güneşli havada, vatandaşlar da plajlardan yarışları ilgiyle izledi.

Dereceler ve Ödüller

ORC-A, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarındaki ikinci ayak yarışları sonunda, dereceye giren yelkenciler, kupalarını üçüncü ayak yarışında alacak. Altı ayaktan oluşan trofenin 3. ayağı ise 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İkinci Ayak Sonuçları

ORC-A

1- Wings Racing (Fırat Şahin)

2- Matrak 2-Setur Marinas (Orhan Özdaş)

3- Farraway-Mıknatıs Yachting (Zafer Öznur)

ORC-B

1- Strekoza (Mikhail Mishchenko)

2- Mr. White (Aleksandr Otmakhov)

3- Flyer (Tora Kutoğlu)

ORC-C

1- Aurora X (Burak Algon)

2- Atiye (Tolga Gökova)

3- Toxic (Akif Sezer)

ORC-D

1- Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)

2- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)

3- Tok Sailing (Onur Tok)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Belarus, Fransa, Rusya, Kazakistan ve İngiltere'den 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Belarus, Fransa, Rusya, Kazakistan ve İngiltere'den 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.