Marmaris Ultra Trail: Bin 226 Sporcu, Rekorlar ve Ödül Töreni

Marmaris Ultra Trail ikinci yılında 15 ülkeden bin 226 sporcuyla koşuldu; parkur rekorları kırıldı ve dereceye girenlere ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 18:39
Marmaris Ultra Trail: Bin 226 Sporcu, Rekorlar ve Ödül Töreni

Marmaris Ultra Trail ikinci yılında rekorlarla sona erdi

Marmaris'te düzenlenen Marmaris Ultra Trail, 15 ülkeden bin 226 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular ödüllerini törenle aldı.

Katılım, parkurlar ve tema

Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi. 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' temasıyla koşulan Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trailde 100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K etaplarda yarışlar yapıldı. Rotalar Gökova Körfezi’nden Datça Yarımadası’na uzanarak katılımcılara Akdeniz manzaraları eşliğinde zorlu bir deneyim sundu.

Genel klasman

100K erkekler kategorisinde Mehmet Soytürk birinciliği 11:18:22.34 ile elde etti. 100K kadınlar kategorisinde ise Doğa Canik birinciliği 17:43:13.00 ile kazandı.

Parkur rekorları

İkinci yılında parkur rekorları da kırıldı. 30K parkurunda Üzeyir Söylemez 2:10:43.32 ile, 16K parkurunda ise Mustafa Çınar 1:08:08.43 ile yeni parkur rekorlarına imza attı.

Sürdürülebilirlik ve çocuk etkinlikleri

Yarış boyunca sporcular, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla ormanlık alanlardan geçerken tohumları toprakla buluşturdu. Çocuk Koşusu ise Marmaris’in doğal güzellikleri eşliğinde minik sporculara renkli anlar yaşattı.

Ödül töreni ve yetkili açıklamaları

Ödül törenine; Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan katıldı. Dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi ve organizasyona destek veren kurumlara plaket verildi.

Muğla Vali Yardımcısı Cevheroğlu törende, "Biz bu ekiple daha önce Bursa’da görevdeyken Uludağ’da benzer bir organizasyon yapmıştık. Daha sonra böylesine güzel bir coğrafyayı öksüz bırakamazdık. Geçen yıl birincisini, bu sene de hep beraber ikincisini yapıyoruz. Çok candan bir ekip var. En önemlisi de bu kadar insanın çoluğuyla çocuğuyla buraya gelmesi ve içinde yaşam ve spor coşkusuyla burada olması. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimse yaşam sevinçsiz ve sporsuz kalmasın"

Organizasyonda görev alan ve aynı zamanda ultra maraton koşucusu olduğunu belirten Engin Çetinay, "Türkiye’de koşu sektörü ve kültürü daha yeni gelişiyor. Yurt dışına baktığımız zaman daha emekliyoruz diyebilirim. Yüzde 10 kapasitemize bile ulaşmamışızdır. Marmaris Ultra’nın en büyük özelliği 2 parkurunun tamamen teknik zeminde Karya Yolu’nda geçmesi. Diğer 3 parkurun ise koşulabilir zeminde geçmesi. Dolayısıyla her seviyeden koşucuya hitap eden bir parkur. Koşuda şöyle bir şey var; bir sporcu geldi yarıştı, parkur sert geldi kendisine koşmayı bırakabilir. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Organizasyonu düzenlerken yelpazeyi geniş tutmaya çalışıyoruz. Bugün çocuk koşusundaki enerjiyi gördünüz, oradan 10 çocuk bile spordan etkilenmiş olsa bizim için müthiş bir olay. Yurt dışına gittiğimizde bizi en çok üzen şey hafta sonu ailece herkes yürüyor, bizde de koşucu arkadaşlarımızın aileleri ve çevreleri ile oluşup bu kültürü böyle daha ileriye götürmek istiyoruz"

Engin Çetinay ayrıca organizasyon tarihine dair, "Kasım ayındayız, burada sezon kapandı ama 1 hafta daha buradaki ekonomiye katkı sunmak bizim için çok önemli. Organizasyonu önümüzdeki sene Nisan ayında gerçekleştireceğiz. Bu sefer sezon açılışında buraya bir enerji katacağız" ifadelerini kullandı.

Organizasyona Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan’dan sporcular katıldı.

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN MARMARİS ULTRA TRAİL KOŞUSU, MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE 15 ÜLKEDEN...

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN MARMARİS ULTRA TRAİL KOŞUSU, MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE 15 ÜLKEDEN BİN 226 SPORCUNUN KATILIMI İLE KOŞULDU. KIYASIYA MÜCADELENİN ARDINDAN DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ, DÜZENLENEN TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ.

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN MARMARİS ULTRA TRAİL KOŞUSU, MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE 15 ÜLKEDEN...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Samsunspor Hazırlıklarını Çift Antrenmanla Sürdürdü
2
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: Beşiktaş Gain 98-84 ile Trabzonspor'u Yendi
3
Fatih Karagümrük'ün Hedefi Süper Lig
4
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir 0-3 V. Bank
5
Mustafa Denizli'den Taraftarlara Uyarı: Kocaelispor ve Futbol Tutkusu
6
Emma Meesseman’e Belçika Ulusal Spor Başarı Ödülü — Fenerbahçe’li yıldız onurlandırıldı
7
Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 50 Kilometrelik Mücadele Başladı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?