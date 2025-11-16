Marmaris Ultra Trail: Bin 226 Sporcu, Rekorlar ve Ödül Töreni

Marmaris Ultra Trail ikinci yılında rekorlarla sona erdi

Marmaris'te düzenlenen Marmaris Ultra Trail, 15 ülkeden bin 226 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular ödüllerini törenle aldı.

Katılım, parkurlar ve tema

Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi. 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' temasıyla koşulan Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trailde 100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K etaplarda yarışlar yapıldı. Rotalar Gökova Körfezi’nden Datça Yarımadası’na uzanarak katılımcılara Akdeniz manzaraları eşliğinde zorlu bir deneyim sundu.

Genel klasman

100K erkekler kategorisinde Mehmet Soytürk birinciliği 11:18:22.34 ile elde etti. 100K kadınlar kategorisinde ise Doğa Canik birinciliği 17:43:13.00 ile kazandı.

Parkur rekorları

İkinci yılında parkur rekorları da kırıldı. 30K parkurunda Üzeyir Söylemez 2:10:43.32 ile, 16K parkurunda ise Mustafa Çınar 1:08:08.43 ile yeni parkur rekorlarına imza attı.

Sürdürülebilirlik ve çocuk etkinlikleri

Yarış boyunca sporcular, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla ormanlık alanlardan geçerken tohumları toprakla buluşturdu. Çocuk Koşusu ise Marmaris’in doğal güzellikleri eşliğinde minik sporculara renkli anlar yaşattı.

Ödül töreni ve yetkili açıklamaları

Ödül törenine; Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan katıldı. Dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi ve organizasyona destek veren kurumlara plaket verildi.

Muğla Vali Yardımcısı Cevheroğlu törende, "Biz bu ekiple daha önce Bursa’da görevdeyken Uludağ’da benzer bir organizasyon yapmıştık. Daha sonra böylesine güzel bir coğrafyayı öksüz bırakamazdık. Geçen yıl birincisini, bu sene de hep beraber ikincisini yapıyoruz. Çok candan bir ekip var. En önemlisi de bu kadar insanın çoluğuyla çocuğuyla buraya gelmesi ve içinde yaşam ve spor coşkusuyla burada olması. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimse yaşam sevinçsiz ve sporsuz kalmasın"

Organizasyonda görev alan ve aynı zamanda ultra maraton koşucusu olduğunu belirten Engin Çetinay, "Türkiye’de koşu sektörü ve kültürü daha yeni gelişiyor. Yurt dışına baktığımız zaman daha emekliyoruz diyebilirim. Yüzde 10 kapasitemize bile ulaşmamışızdır. Marmaris Ultra’nın en büyük özelliği 2 parkurunun tamamen teknik zeminde Karya Yolu’nda geçmesi. Diğer 3 parkurun ise koşulabilir zeminde geçmesi. Dolayısıyla her seviyeden koşucuya hitap eden bir parkur. Koşuda şöyle bir şey var; bir sporcu geldi yarıştı, parkur sert geldi kendisine koşmayı bırakabilir. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Organizasyonu düzenlerken yelpazeyi geniş tutmaya çalışıyoruz. Bugün çocuk koşusundaki enerjiyi gördünüz, oradan 10 çocuk bile spordan etkilenmiş olsa bizim için müthiş bir olay. Yurt dışına gittiğimizde bizi en çok üzen şey hafta sonu ailece herkes yürüyor, bizde de koşucu arkadaşlarımızın aileleri ve çevreleri ile oluşup bu kültürü böyle daha ileriye götürmek istiyoruz"

Engin Çetinay ayrıca organizasyon tarihine dair, "Kasım ayındayız, burada sezon kapandı ama 1 hafta daha buradaki ekonomiye katkı sunmak bizim için çok önemli. Organizasyonu önümüzdeki sene Nisan ayında gerçekleştireceğiz. Bu sefer sezon açılışında buraya bir enerji katacağız" ifadelerini kullandı.

Organizasyona Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan’dan sporcular katıldı.

