Maroan Sannadi'ye Espanyol Tribünlerinden Irkçı Saldırı

Espanyol-Athletic Bilbao maçında Maroan Sannadi, ev sahibi taraftarların ırkçı saldırısına uğradı. Olay, maçta büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:20
Maroan Sannadi'ye Espanyol Tribünlerinden Irkçı Saldırı

Irkçı Saldırganlık LaLiga'da Bir Test Daha

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında oynanan Espanyol-Athletic Bilbao maçında, konuk ekibin forveti Maroan Sannadi, ev sahibi tribünlerinden gelen ırkçı tezahüratların hedefi oldu.

Hakem İnkâr Edilemeyecek Durumda Müdahale Etti

Maçın 17. dakikasında Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, maçın hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'e Sannadi'nin ırkçı söylemlere maruz kaldığını bildirdi. Bunun üzerine hakem, LaLiga'da ırkçılığa karşı belirlenen protokolü devreye sokarak oyunu durdurdu. Statta, ırkçılığı kınayan bir mesajın yer aldığı skorboard yayınlandı.

Kulüplerden Ortak Kınama

Maçın ardından Espanyol ve Athletic Bilbao kulüpleri, Fas asıllı İspanyol futbolcu Sannadi'ye yapılan ırkçı saldırıyı sosyal medya hesaplarından sert bir dille kınadı.

Inaki Williams'tan Açıklama

Yaşanan olay hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Inaki Williams, "Ne yazık ki birçok yerde meydana gelen bir durum, hiçbir statta olmasını istemeyiz. Bu sorunun üzerine hepimiz beraber gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ernesto Valverde'nin Görüşleri

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ise böyle bir hadisenin yaşanmasını istemediğini belirterek, ırkçılık sorununun çözümü için herkesin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

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