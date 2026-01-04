Mauro Icardi: "Bir kupa daha kazanmak istiyoruz" — Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa hedefi

Gaziantep Stadyumu'nda yarı final öncesi ortak basın toplantısı

Galatasaray kaptanı Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında hedeflerinin net olduğunu vurguladı.

Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor'un teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Icardi, "Çok önemli bir maç oynayacağız, bir kupa daha kazanmak istiyoruz" diyerek amaçlarının önce finale çıkmak, sonra kupayı müzeye götürmek olduğunu belirtti.

Icardi'nin sözleri: "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bu bir yarı final ve buna adapte olmamız gerekiyor. Yarınki maçımızda da büyük bir rakibe karşı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp finalde yer almak. Sonrasında da finaldeki maçı da alıp kupa kazanmak istiyoruz"

"Zor bir sakatlık yaşadım ama iyi döndüm"

Sakatlık sürecine ilişkin soruya yanıt veren Arjantinli yıldız, "Zor bir sakatlık yaşadım ama iyi döndüm. En iyi halimde dönmeye çalıştım, sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu. Daha da iyi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hagi gibi bir efsane ile anıldığım için onur duyuyorum"

Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırmasıyla ilgili de konuşan Icardi, "Hagi çok önemli biri. Onun rekorunu kırmak benim için onur. Bu rekoru gelecekte de başkaları kıracak. Ben Hagi gibi bir efsane ile anıldığım için onur duyuyorum" diye konuştu.

GALATASARAY KAPTANI MAURO ICARDİ, TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİ ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ, BİR KUPA DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ" DEDİ.