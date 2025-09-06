DOLAR
Max Verstappen Monza'da Pole Pozisyonunu Aldı — İtalya Grand Prix'si

Red Bull'un Max Verstappen, Monza'daki İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında 1 dakika 18.792 saniyelik dereceyle pole pozisyonunu aldı; Norris ve Piastri takip etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:49
Max Verstappen Monza'da Pole Pozisyonunu Aldı — İtalya Grand Prix'si

Max Verstappen Monza'da Pole Pozisyonunu Aldı

İtalya Grand Prix'si Sıralama Turları

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. etabı İtalya Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 18.792 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen'in 0.077 saniye arkasında McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ikinci, 0.190 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

Yarış Zamanı ve Sezon İstatistikleri

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen 2, Mercedes pilotu George Russell 1 galibiyeti bulunuyor.

