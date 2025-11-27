Mbappé 4 golle parladı: Real Madrid, Olympiakos'u 4-3 yendi

Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Real Madrid, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u 4-3 mağlup etti. Maça damga vuran isim Kylian Mbappé oldu; yıldız oyuncu dört gol birden kaydetti.

İspanyol ekibinde milli oyuncu Arda Güler mücadeleye 11’de başladı ve Mbappé'nin ikinci golünde asist yapan oyuncu oldu. Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan üstünlük sağlayarak sahadan galip ayrıldı.

Goller ve Dakikalar

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappé 22., 24., 29. ve 59. dakikalarda kaydetti. Ev sahibi Olympiakos'un golleri ise 10. dakikada Chiquinho, 52. dakikada Mehdi Taremi ve 81. dakikada Ayoub El Kaabi tarafından atıldı. Arda Güler ikinci golün asistini gerçekleştirdi.

Bu Akşamın Diğer Sonuçları

Pafos FC: 2 - Monaco: 2

Kopenhag: 3 - Kairat: 2

Paris Saint-GermainÇ 5 - Tottenham: 3

Atletico Madrid: 2 - Inter: 1

Sporting CP: 3 - Club Brugge: 0

Eintracht Frankfurt: 0 - Atalanta: 3

Olympiakos: 3 - Real Madrid: 4

Liverpool: 1 - PSV Eindhoven: 4

Arsenal: 3 - Bayern Münih: 1

