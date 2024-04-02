Mbappe maçtan çıkarken küfür yağdırdı!

KYLİAN MBAPPE KÜFÜR ETTİ! ORTALIK KARIŞTI…

Fransa Ligue 1'de Marsilya'yı deplasmanda yenen PSG'de ikinci yarı oyundan çıkarılan ünlü oyuncu Kylian Mbappe kızgın hareketleri ile gündem oldu. Kızgınlığını gizleyemeyen ve ağzına hakim olamayan Mbappe küfrederek tepki gösterdi.İşte detayları…





Fransız oyuncu Mbappe teknik direktör Luis Enrique'ye tepkisi ise futbol severleri üzdü. Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain, Marsilya konuğuydu. Maçta Beraldo'nun 40. dakikada kırmızı kart görmesi üzerine diğer ekip maçı 2-0 ayrılınca olanlar oldu. Maça ilk 11'de başlayan ancak 63. dakikada çıkarılan Kylian Mbappe ise istenmeyen harekette bulundu. Fransız oyuncunun maçtan çıktığı dakikalarda ağzından çıkanlar oldukça şaşırttı.

Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşme uzatmaması üzerine Teknik direktör Luis Enrique ile yıldızı barışmadığı da bilinen bir gerçek.