Melikgazi Kayseri Basketbol, Alice Kunek ile yollarını ayırdı

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibinde sezon içi ayrılık

Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon başında kadrosuna kattığı İrlandalı oyuncu Alice Kunek ile yollarını ayırdı.

Takım, Kadınlar Basketbol Süper Ligndeki 14. haftada Kayseri'de oynanan Galatasaray maçında oyuncuya veda etti. Mücadele sonrasında Alice Kunek Türkiye'den ayrıldı.

Alice Kunek, sarı kırmızılı forma ile bu sezon toplam 6 maçta görev aldı; bu maçlarda 120 sayı üretirken 11 asist kaydetti.

Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, başarılı oyuncuya çiçek takdim ederek hizmetleri için teşekkür etti.

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL; İRLANDALI OYUNCU ALİCE KUNEK İLE YOLLARINI AYIRDI.