Melikgazi Kayseri Basketbol, Alice Kunek ile yollarını ayırdı

Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon başında kadrosuna kattığı İrlandalı oyuncu Alice Kunek ile yollarını ayırdı; Kunek 6 maçta 120 sayı ve 11 asist üretti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:11
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibinde sezon içi ayrılık

Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon başında kadrosuna kattığı İrlandalı oyuncu Alice Kunek ile yollarını ayırdı.

Takım, Kadınlar Basketbol Süper Ligndeki 14. haftada Kayseri'de oynanan Galatasaray maçında oyuncuya veda etti. Mücadele sonrasında Alice Kunek Türkiye'den ayrıldı.

Alice Kunek, sarı kırmızılı forma ile bu sezon toplam 6 maçta görev aldı; bu maçlarda 120 sayı üretirken 11 asist kaydetti.

Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, başarılı oyuncuya çiçek takdim ederek hizmetleri için teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

