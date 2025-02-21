Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Hedefini Yeniden Belirliyor

Melikgazi Kayseri Basketbol, başantrenör Emre Özsarı'nın liderliğinde play-off hayalini gerçekleştirmek için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:44
Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Hedefini Yeniden Belirliyor

Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Özlemine Son Vermek İstiyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, başantrenör Emre Özsarı önderliğinde 4 sezonluk play-off hasretini sona erdirmek için son 3 maçında en az bir zafer hedefliyor. Özsarı, "Ligin bitmesine 3 hafta kaldı. 3 maçtan en az birini kazanıp 8 galibiyetle play-off'a kalmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Başarı İçin Birlikte Çalışıyorlar

Özsarı, Kayseri ekibinin son olarak 2019-2020 sezonunda 28 puanla 7. sırada tamamlayarak play-off’a ulaşmasını hatırlatarak, bu sezon ligin en düşük bütçeli takımı olmalarına rağmen başarılı sonuçlar aldıklarını vurguladı. "İstikrarlı yönetimle, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Başarının ardında oyuncularının, ekibinin ve yöneticilerinin büyük payı olduğunu belirten Özsarı, taraftarların sürekli destek verdiğini ekledi. Özellikle 2 hafta önce deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyetin takıma öz güven kazandırdığını ifade etti.

Sezon Hedefleri ve Güçlü Mücadele

Özsarı, sezon başındaki hedeflerinin üzerinde olduklarını ve "Bu sene çok güzel işler yaptık" şeklinde konuştu. Öngördükleri hedeflerden ligde kalmanın yanı sıra play-off’u zorlayacak noktaya gelmelerinin de önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Kayseri Basketbol, ligde aynı zamanda transfer gelişmeleriyle de dikkat çekiyor. Özsarı, geçen hafta oyuncuları Christelle Diallo’nun EuroLeague’de mücadele eden Çimsa ÇBK Mersin ekibine transfer olduğunu söyledi. Bu gelişmenin, kulübün oyuncu tercihleri ve yönetim kararlarının doğruluğunu gösterdiğini düşündüğünü belirtti.

Lig Durumu

Melikgazi Kayseri Basketbol, şu anda ligde 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor. Takım, kalan 3 maçını kazanarak play-off yolunda şansını artırmak için mücadele edecektir.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalan son 3 maçtan en az birini kazanarak 4 sezonluk play-off hasretini sonlandırmak istediklerini belirti. Sporcular, Özsarı (sol 3) eşliğinde antrenman yaptı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalan son 3 maçtan en az birini kazanarak 4 sezonluk play-off hasretini sonlandırmak istediklerini belirti. Sporcular, Özsarı (sol 3) eşliğinde antrenman yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serebral Palsili Sporcu Canan Doğan, Atletizme Adım Attı
2
PFDK'dan 8 Süper Lig Kulübüne Para Cezası ve Emre Belözoğlu'na Men Cezası
3
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda Runar'ı Ağırlıyor
4
Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Hedefini Yeniden Belirliyor
5
Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile İlk Galibiyet İçin Hazırlanıyor
6
Dünya Superbike Şampiyonası: Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun Mücadelesi Avustralya'da Başlıyor
7
Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinin Cezaları: 9 Milyon Liranın Üzerinde Fatura

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!