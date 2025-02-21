Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Hedefini Yeniden Belirliyor

Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Özlemine Son Vermek İstiyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, başantrenör Emre Özsarı önderliğinde 4 sezonluk play-off hasretini sona erdirmek için son 3 maçında en az bir zafer hedefliyor. Özsarı, "Ligin bitmesine 3 hafta kaldı. 3 maçtan en az birini kazanıp 8 galibiyetle play-off'a kalmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Başarı İçin Birlikte Çalışıyorlar

Özsarı, Kayseri ekibinin son olarak 2019-2020 sezonunda 28 puanla 7. sırada tamamlayarak play-off’a ulaşmasını hatırlatarak, bu sezon ligin en düşük bütçeli takımı olmalarına rağmen başarılı sonuçlar aldıklarını vurguladı. "İstikrarlı yönetimle, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Başarının ardında oyuncularının, ekibinin ve yöneticilerinin büyük payı olduğunu belirten Özsarı, taraftarların sürekli destek verdiğini ekledi. Özellikle 2 hafta önce deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyetin takıma öz güven kazandırdığını ifade etti.

Sezon Hedefleri ve Güçlü Mücadele

Özsarı, sezon başındaki hedeflerinin üzerinde olduklarını ve "Bu sene çok güzel işler yaptık" şeklinde konuştu. Öngördükleri hedeflerden ligde kalmanın yanı sıra play-off’u zorlayacak noktaya gelmelerinin de önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Kayseri Basketbol, ligde aynı zamanda transfer gelişmeleriyle de dikkat çekiyor. Özsarı, geçen hafta oyuncuları Christelle Diallo’nun EuroLeague’de mücadele eden Çimsa ÇBK Mersin ekibine transfer olduğunu söyledi. Bu gelişmenin, kulübün oyuncu tercihleri ve yönetim kararlarının doğruluğunu gösterdiğini düşündüğünü belirtti.

Lig Durumu

Melikgazi Kayseri Basketbol, şu anda ligde 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor. Takım, kalan 3 maçını kazanarak play-off yolunda şansını artırmak için mücadele edecektir.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalan son 3 maçtan en az birini kazanarak 4 sezonluk play-off hasretini sonlandırmak istediklerini belirti. Sporcular, Özsarı (sol 3) eşliğinde antrenman yaptı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalan son 3 maçtan en az birini kazanarak 4 sezonluk play-off hasretini sonlandırmak istediklerini belirti. Sporcular, Özsarı (sol 3) eşliğinde antrenman yaptı.