Memphis Depay'ın Brezilya'da Pasaportu Çalındı: Milli Takım Katılımı Şüpheli

Corinthianslı Memphis Depay'ın Brezilya havalimanında pasaportu çalındı; ESPN, oyuncunun kampı kaçırabileceğini ve Malta maçına yetişmesinin zor olduğunu yazdı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:33
Corinthians'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın Brezilya'da havalimanında pasaportu çalındı.

Amerikan spor sitesi ESPN'de yer alan haberde, pasaportu çalınan 31 yaşındaki futbolcunun, Hollanda Milli Takımı kampına daha sonra katılacağı ve perşembe günü oynanacak Malta maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Koeman'dan Açıklama

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, 9 Ekim'de Malta ve 12 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak.

