Merih Demiral Al Ahli ile sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral ile sözleşmeyi sezon sonu bitecek kontratı yenileyerek 2029 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:38
Merih Demiral Al Ahli ile sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

Merih Demiral Al Ahli ile sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

Al Ahli'den resmi açıklama

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral ile sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda bitecek olan kontratın yenilendiği ve Demiral ile 2029 yılına kadar yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Merih Demiral'ın Al Ahli ile devam edecek olması, kulüp ve oyuncu arasındaki işbirliğinin sürdüğünü gösteriyor.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİNDEN AL AHLİ, MİLLİ OYUNCU MERİH DEMİRAL'IN SÖZLEŞMESİNİ 2029 YILINA KADAR...

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİNDEN AL AHLİ, MİLLİ OYUNCU MERİH DEMİRAL'IN SÖZLEŞMESİNİ 2029 YILINA KADAR UZATTI.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merih Demiral Al Ahli ile sözleşmesini 2029'a kadar uzattı
2
Serdar Dursun'dan Kocaelispor'a Özür: Derbiyi Tribünden İzledi, 'Yanlış Anlaşıldım'
3
Yeni Malatyaspor PFDK'ya Sevk Edildi — 29 Kasım’da Adanaspor Maçına Çıkmadı
4
Beşiktaş, Gaziantep FK Hazırlıklarına Başladı
5
Yenişehir Belediyesi Bilardo Takımı İlk Turda Birinci Tamamladı
6
Nilüfer’de 'Engelsiz Spor Etkinliği' ile Engeller Sporla Aşıldı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?