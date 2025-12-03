Merih Demiral Al Ahli ile sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

Al Ahli'den resmi açıklama

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral ile sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda bitecek olan kontratın yenilendiği ve Demiral ile 2029 yılına kadar yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Merih Demiral'ın Al Ahli ile devam edecek olması, kulüp ve oyuncu arasındaki işbirliğinin sürdüğünü gösteriyor.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİNDEN AL AHLİ, MİLLİ OYUNCU MERİH DEMİRAL'IN SÖZLEŞMESİNİ 2029 YILINA KADAR UZATTI.