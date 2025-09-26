Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası 29 Eylül'de başlıyor

Ana tablo maçları 29 Eylül-4 Ekim, finaller 5 Ekim

Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası 29 Eylül Pazartesi günü ana tablo maçlarıyla başlayacak.

Turnuva, Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü kortlarında düzenlenecek.

Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atakan, organizasyon hakkında şunları söyledi:

Turnuva kapsamında 29 Eylül-4 Ekim'de ana tablo maçları yapılacak, 5 Ekim'de ise final maçları oynanacak. Avrupa ve Türkiye tenis federasyonlarının 2025 yılı tenis takviminin önemli organizasyonlarından olan bu turnuvaya Türk tenisçilerimizin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Fas, Mısır, Ukrayna, Hollanda'dan sporcular katılacak. Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası dünya çapındaki oyuncular için daha büyük turnuvalara katılabilmek için çok büyük önem taşımaktadır. Bu sayede Mersin'imize dünya sıralamasına girme çabasında olan oyuncular gelmektedir. Bu organizasyon Mersin'imizin dünya çapında tanınması açısından önemli rol oynamaktadır.

Ahmet Atakan, maçların ücretsiz olarak izlenebileceğini belirterek sporseverleri davet etti. Atakan ayrıca organizasyonun düzenlenmesine destek sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara teşekkür etti.