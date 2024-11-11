Mersin'de 8. Uluslararası Satranç Turnuvası Heyecanı Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası, Mersin'de başladı. Turnuvanın düzenlendiği yer ise Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi olarak belirlendi.

Turnuvaya Yoğun İlgi

Bu yılki organizasyona, 20 ülkeden toplamda 536 kişi katılıyor. Bu sporcuların arasında 131'i yabancı oyuncu yer alıyor. Farklı yetenek seviyelerindeki katılımcılar, 4 kategoride gerçekleşen turnuvada ilk hamlelerini yaparak oyunlarına başladılar.

Başarı Dilekleri

Turnuvanın açılışında, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Gergeroğlu ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, katılımcılara başarılar diledi.

Ödül Töreni Bekleniyor

Toplam 684 bin 750 lira ödülün dağıtılacağı Uluslararası Satranç Turnuvası, 16 Kasım'da oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek. Yarışmaların sonucu merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.