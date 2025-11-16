Mersin'de 9. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Mersin'de düzenlenen 9. Uluslararası Satranç Turnuvası, 360 sporcunun katıldığı organizasyonda sona erdi; 905 bin 500 TL ödül dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:18
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Satranç Turnuvası, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

Katılım, performans ve GM normu

Turnuva, Türkiye'nin en prestijli satranç organizasyonları arasında yer aldı. 44'ü yabancı olmak üzere toplam 360 sporcu, 19 ülke ve Türkiye'nin 34 ilinden gelen sporcular arasında mücadele etti. Organizasyonda zeka, strateji ve dostluk ön plana çıktı; 31 unvanlı sporcu yer aldı ve İranlı IM Arash Tahbaz performansıyla GM normu çıkarmayı başardı.

Dereceye giren sporcular

Toplam 905 bin 500 TL ödülün dağıtıldığı turnuvada kategorilere göre dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

A Kategorisi: Meylis Annaberdiyev, Arash Tahbaz, Aryan Gholami.

B Kategorisi: Can Yardımcı, Maxim Chetverik, Abdollah Elahi.

C Kategorisi: Ufuk Atbas, Mert Şahin, Naz Mercan Fidan.

D Kategorisi: Seren Demirok, Enes Kayhan, Batuhan Çekmez.

Tören ve yetkili açıklamaları

Ödüller, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, TSF Onursal Başkanı Gülkız Tulay ve federasyon yöneticileri tarafından takdim edildi.

Serdal Gökayaz, organizasyona ilişkin olarak, "Turnuvanın en iyi şekilde yapılması için her zaman desteğimizi sürdürüyoruz. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bülent Mert Dikeç ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin satranca verdiği desteği vurgulayarak, "Bu organizasyonda sergilenen dostluk ve centilmenlik, satrancın ne kadar özel bir spor olduğunu bize tekrar gösterdi. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

A Kategorisi şampiyonu Meylis Annaberdiyev, güçlü rakiplerle mücadele etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her yıl bu turnuvayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Turnuvayı üç ödülle tamamlayan Kayla Nil Zeybek ise organizasyonun geçen yıla göre daha da geliştiğini belirterek memnuniyetini ifade etti.

